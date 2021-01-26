Вт, 26.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Вакцинация в Нарве: со “Спутником” тоже придется что-то решать

Вакцинация в Нарвской больнице. ФОТО: Narva Haigla

Вакцинация медиков от коронавируса проходит в Нарве заметно медленнее, чем в других городах - многие из них скептически относятся к прививке, несмотря на то, что больница активно рекламирует вакцинацию. От горожан, далеких от медицины, можно услышать также, что они больше доверяют российской вакцине, которую в ЕС использовать не разрешено. Чем отличаются разные вакцины и какие бывают побочные эффекты?

Половина заболевших уезда - в Нарве

Во вторник в Нарве прошла встреча медиков, представителей Департамента здоровья, общественных организаций, руководителей города и журналистов. Некоторые участники собрались в зале Objekt, другие подключились по видеосвязи.

Региональный руководитель Департамента здоровья Марье Муузикус рассказала, что первая волна коронавируса Нарву не затронула, а осенью заболеваемость коронавирусом в Ида-Вирумаа поровну распределялась между Нарвой, Силламяэ и Кохтла-Ярве.

“Сейчас уже несколько недель у нас уже больше половины - 52% положительных тестов - в Нарве. И это очень высокие цифры, больше 600 активных больных в Нарве”, - рассказала она.

После праздников и каникул, когда, например, навещать бабушек и дедушек приезжали внуки из Таллинна, выросла заболеваемость среди пожилых. Но теперь появились и 30-50 летние, которых нужно госпитализировать.

Побочные эффекты в Эстонии были у 128 человек

Главный специалист Департамента здоровья Ирина Филиппова рассказала о разрешенных в ЕС вакцинах Pfizer/Biontech и Moderna, а также о Sputnik V, который в ЕС не разрешен.

По словам Ирины Филипповой, обе вакцины, которые получили разрешение на использование в Евросоюзе, используются и в Эстонии. Обе прошли испытания, в которых участвовали десятки тысяч добровольцев. Вакцины произведены по похожим технологиям и состоят из двух доз. С прививкой в организм попадает антиген, не способный к воспроизводству. Организм обнаруживает его и начинает вырабатывать антитела, которые работают и против настоящего коронавируса.

По итогам испытаний, эффективность вакцины Pfizer/Biontech на 12-й день после первого укола составляет 85%, после второго укола - 95%. Эффективность вакцины Moderna замерили для разных случаев - после двух уколов против тяжелых случаев она составляет 100%, против бессимптомного заболевания - 50-60%.

Противопоказания - только индивидуальная непереносимость и детский возраст. Также Департамент здоровья советует не прививаться беременным, которые не контактируют с большим количеством людей, поскольку в испытаниях участвовало мало беременных женщин.

“Вакцинация началась 27 декабря. Прошел уже почти месяц - привиты более 26 тысяч человек, в Департамент лекарств поступило 158 уведомлений о побочных эффектах”, - сообщила Ирина Филиппова.

Самый распространенный побочный эффект - два-три дня может болеть рука в месте укола. Может возникнуть похожее на грипп состояние - боль в мышцах и суставах, температура - которые проходят сами за два-три дня. В таком случае можно принять парацетамол. В единичных случаях были и более серьезные побочные эффекты:

“Была пара уведомлений об анафилактических и аллергических реакциях, людям была оказана помощь на месте вакцинации. Также были уведомления о потере чувствительности языка, кожи лица, вкуса и обоняния, которая проходила сама”.

Побочные эффекты более сильны после второй дозы вакцины.

В Эстонии разработан план вакцинации, но даты в нем могут быть неточными, поскольку возникли сбои с поставками вакцин в страну. Первыми в Эстонии вакцинировали работников больниц, затем семейных врачей, их сестер и персонал. Затем началась вакцинация домов по уходу - работников и жителей. Сейчас приступили к вакцинации врачей-специалистов, стоматологов и провизоров. Следующий этап - вакцинация престарелых пациентов и людей с определенными диагнозами. После этого приступят к вакцинации работников, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, и только после них - всех желающих. Правительство планирует привить к октябрю 50% взрослого населения.

Доктор переболел, а затем сделал прививку

Доктор Аго Кыргвеэ из Клиники Тартуского университета был с командой медиков направлен на помощь Нарвской больнице 4 декабря и здесь заболел COVID-19. Он лечился в больнице в Тарту, затем дома и 7 января вернулся в Нарву.

“Почему я без маски? - спросил доктор на встрече. - У меня есть антитела, и я провел вакцинацию. Даже переболевшие должны провести вакцинацию. Доказано, что иммунитет длится 90 дней, не больше. Так что все люди должны обязательно получить вакцину”.

Кстати, доктор Алина Тереп была с ним не согласна, что после вакцинации можно ходить без маски.

Зачем доктор Кыргвеэ вакцинировался вскоре после того, как переболел? Не логичнее было бы подождать 90 дней, пока был естественный иммунитет?

“Может быть, я действительно поторопился, но сделал так, поскольку вернулся в рабочую зону, где можно заразиться заново - такая опасность есть. После болезни иммунитет сохраняется где-то 90 дней. После вакцинации, когда вы получите первую дозу, нужно ждать 21 день до второй прививки, и после нее мы получим гарантированный иммунитет”.

Врач ковидного отделения Нарвской больницы Татьяна Славкина рассказала, что не болела, но охотно привилась. После первой дозы никаких проблем не было, она воодушевилась и стала убеждать людей последовать ее примеру. Но как только она получила вторую дозу, организм “выдал” полный набор побочных эффектов, состояние было похоже на грипп. На следующий день она проснулась в хорошем самочувствии.

Почему врачи не торопятся сделать укол?

Аго Кыргвеэ призывает коллег из Нарвской больницы вакцинироваться активнее:

“Сегодня обстановка такая, что проведено свыше 200 вакцинаций всего лишь. Работников - почти 700, то есть, процент очень низкий. Тех медиков, которые болели, почти 200. Из них только трое получили вакцины. Так что довольно-таки отрицательное отношение к вакцинации широко распространено. Надо что-то предпринимать, чтобы объяснить людям”.

Для сравнения - в университетской клинике Тарту вакцину получили примерно 3500 работников из 4500. Аго Кыргвеэ затрудняется сказать, почему нарвские медики не хотят вакцинироваться.

Татьяна Славкина рассказала, что многие переболевшие медики не видят смысла вакцинироваться раньше, чем через три месяца. Но после этого срока большинство намерены получить прививку.

Семейный врач Алина Тереп считает, что не все медики разобрались в вопросе: если медсестра семейного врача хорошо знакома с вакцинацией, то, например, сестра из ортопедии, скорее всего, давно не сталкивалась с прививками.

Ирина Филиппова сказала, что Департамент здоровья планирует рекламную кампанию вакцин, но тогда, когда эти вакцины будут в нужном количестве. Пока их не хватает даже на всех желающих медиков.

Через реку от “Спутника”

Нарвитяне, с одной стороны, могут видеть по российским телеканалам массу положительных отзывов о российских вакцинах, прежде всего, о Sputnik V. С другой стороны, могут читать в эстонской прессе сообщения о том, что то в одной, то в другой западной стране пожилые люди умерли после вакцинации. В результате часть горожан значительно больше доверяют российской вакцине.

При этом более трети нарвитян - граждане РФ, и они сейчас имеют право съездить в России как минимум один раз через закрытую границу. Поэтому возможность сделать прививку в Кингисеппском районе уже обсуждают (но на данный момент там еще нет вакцинации всех желающих).

Ирина Филиппова из Департамента здоровья также высоко оценила эффективность “Спутника” - в 91,4%. По ее словам, эта вакцина сделана по совсем другой технологии - вирусного вектора. Берется один из аденовирусов (они “отвечают” за простуды, конъюнктивит, ангину и т.д.), лишается заразности и используется в качестве контейнера, чтобы доставить в организм генетический материал коронавируса. Столкнувшись с ним, организм включает собственный иммунитет.

По этой же технологии сделали свою вакцину шведская AstraZeneca и Оксфордский университет, которые только подали документы на регистрацию в Европейском союзе. Поскольку люди постоянно сталкиваются с аденовирусами, иммунная система может убить вакцину до того, как она сработает. Поэтому в качестве “транспорта” используют экзотические вирусы - в шведско-британской вакцине это вирус шимпанзе, в российской - два редких человеческих вируса.

“В Европе есть определенные требования к вакцинам. Поскольку россияне не провели опыты, соответствующие этим требованиям, мы никак не можем использовать эту вакцину в нашей стране”, - сказал доктор Аго Кыргвеэ.

“Если бы Россия хотела выйти на европейский рынок, получила бы все документы на продажу, нам как врачам всё равно, какой вакциной вакцинировать - мы беспристрастны”, - добавила семейный врач Алина Тереп.

При этом, доктор Кыргвеэ отмечает, что сертификация в ЕС занимает месяцы, и если прямо сейчас начать сертификацию российской вакцины, она сможет появиться у нас только осенью. А к тому времени европейские вакцины уже сделают всю работу, считает доктор.

По поводу возможности для нарвитян вакцинироваться в России Алина Тереп затрудняется что-то посоветовать, поскольку никаких рекомендаций об этом в Эстонии нет.

“Я думаю, нам придется заняться российской вакциной, что-то решить по поводу нее, потому что я уверена, что найдутся такие жители Эстонии, которые провакцинируются российской вакциной”, - считает Ирина Филиппова.

Алина Тереп добавила, что эта проблема шире: разные государства используют разные вакцины, и чтобы люди в будущем могли пересекать границы, нужно будет решать вопросы взаимного признания вакцин.

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