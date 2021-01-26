Вакцинация в Нарве: со “Спутником” тоже придется что-то решать

Доктор переболел, а затем сделал прививку

Доктор Аго Кыргвеэ из Клиники Тартуского университета был с командой медиков направлен на помощь Нарвской больнице 4 декабря и здесь заболел COVID-19. Он лечился в больнице в Тарту, затем дома и 7 января вернулся в Нарву.

“Почему я без маски? - спросил доктор на встрече. - У меня есть антитела, и я провел вакцинацию. Даже переболевшие должны провести вакцинацию. Доказано, что иммунитет длится 90 дней, не больше. Так что все люди должны обязательно получить вакцину”.

Кстати, доктор Алина Тереп была с ним не согласна, что после вакцинации можно ходить без маски.

Зачем доктор Кыргвеэ вакцинировался вскоре после того, как переболел? Не логичнее было бы подождать 90 дней, пока был естественный иммунитет?

“Может быть, я действительно поторопился, но сделал так, поскольку вернулся в рабочую зону, где можно заразиться заново - такая опасность есть. После болезни иммунитет сохраняется где-то 90 дней. После вакцинации, когда вы получите первую дозу, нужно ждать 21 день до второй прививки, и после нее мы получим гарантированный иммунитет”.

Врач ковидного отделения Нарвской больницы Татьяна Славкина рассказала, что не болела, но охотно привилась. После первой дозы никаких проблем не было, она воодушевилась и стала убеждать людей последовать ее примеру. Но как только она получила вторую дозу, организм “выдал” полный набор побочных эффектов, состояние было похоже на грипп. На следующий день она проснулась в хорошем самочувствии.

Почему врачи не торопятся сделать укол?

Аго Кыргвеэ призывает коллег из Нарвской больницы вакцинироваться активнее:

“Сегодня обстановка такая, что проведено свыше 200 вакцинаций всего лишь. Работников - почти 700, то есть, процент очень низкий. Тех медиков, которые болели, почти 200. Из них только трое получили вакцины. Так что довольно-таки отрицательное отношение к вакцинации широко распространено. Надо что-то предпринимать, чтобы объяснить людям”.

Для сравнения - в университетской клинике Тарту вакцину получили примерно 3500 работников из 4500. Аго Кыргвеэ затрудняется сказать, почему нарвские медики не хотят вакцинироваться.

Татьяна Славкина рассказала, что многие переболевшие медики не видят смысла вакцинироваться раньше, чем через три месяца. Но после этого срока большинство намерены получить прививку.

Семейный врач Алина Тереп считает, что не все медики разобрались в вопросе: если медсестра семейного врача хорошо знакома с вакцинацией, то, например, сестра из ортопедии, скорее всего, давно не сталкивалась с прививками.

Ирина Филиппова сказала, что Департамент здоровья планирует рекламную кампанию вакцин, но тогда, когда эти вакцины будут в нужном количестве. Пока их не хватает даже на всех желающих медиков.

Через реку от “Спутника”