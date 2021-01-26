Фото ⟩ Машина скорой помощи попала в ДТП
Вечером 26 января около пяти часов в Тарту на углу улиц Рижская и Вяйке произошло ДТП: микроавтобус скорой помощи Вируской больницы столкнулся с Audi.
Вечером 26 января около пяти часов в Тарту на углу улиц Рижская и Вяйке произошло ДТП: микроавтобус скорой помощи Вируской больницы столкнулся с Audi.
Столкновение произошло в месте, где из-за ремонта перекрестка Рижская-Вакзали из двух полос, ведущих к центру города, можно использовать только одну полосу.
Согласно объяснениям присутствующих на месте происшествия, водитель легкового автомобиля выехал наперерез автомобилю скорой помощи, который двигался по главной дороге, с улицы Рижская в сторону центра города.