Вт, 26.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Машина скорой помощи попала в ДТП

Вечером 26 января около пяти часов в Тарту на углу улиц Рижская и Вяйке произошло ДТП: микроавтобус скорой помощи Вируской больницы столкнулся с Audi.

Столкновение произошло в месте, где из-за ремонта перекрестка Рижская-Вакзали из двух полос, ведущих к центру города, можно использовать только одну полосу.

Согласно объяснениям присутствующих на месте происшествия, водитель легкового автомобиля выехал наперерез автомобилю скорой помощи, который двигался по главной дороге, с улицы Рижская в сторону центра города.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back