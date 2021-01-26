Некоторые бывшие министры премировали своих советников, Мартин Хельме крайне щедро

Мартин Хельме выписал своим двум советникам, которые должны покинуть свои посты вместе с самим Хельме, премии на общую сумму 12 тысяч евро. Лассе Лехис получил 4800 евро и Кристель Меннинг - 7200 евро за дополнительную работу, проделанную в 2020 году. Речь идет о брутто-суммах. Других дополнительных выплат советники ранее не получали.

Кристель Меннинг. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Лассе Лехис ФОТО: Peeter Langovits

Два советника уже бывшего министра юстиции Райво Аэга ("Отечество") - Кати Кууск и Калле Муули - получат компенсацию в размере месячной зарплаты при отставке. «Оба получили ежемесячную зарплату или 2500 евро в качестве вознаграждения», - сказала пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик. По словам Туулик, министерство также выплатит им компенсации за неиспользованный отпуск (Кати Кууск - 37,49 отпускных дней, Калле Муули - 31,49 отпускных дней).

Советники бывшего министра внутренних дел Алара Ланемана (EKRE) не получат премий, поскольку Ланеман и его советники пробыли в должностях чуть более двух месяцев.

Однако вознаграждения получат все четыре советника экс-министра народонаселения Рийны Солман. Айво Васке, Иван Макаров, Марья-Лийса Вейзер и Март Ранну - каждый получит 1200 евро.

Айво Васке. ФОТО: Liisi Seil / Sakala

Советник бывшего министра обороны Юри Луйка ("Отечество") - Андрус Луус - получит в качестве премии одну месячную зарплату, а советник министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу ("Отечество") - Март Луйк - не получит дополнительных выплат.

У бывшего министра культуры Тыниса Лукаса было два советника - Кристель Виссор и Маргус Кастерпалу, решением Лукаса им будет выдана премия - 2400 и 2500 евро соответственно.