Фото ⟩ В здании бывшего ЦБК в Таллинне продается квартира с необычайно высокими потолками

Необычная квартира с известняковыми стенами и потолком высотой 5,3 метра при этом исключительно светлая и уютная. Продавец хочет получить за нее 169 000 евро.

Двухкомнатная квартира в доме Fahle. ФОТО: City24

В квартире общей площадью 68,6 квадратных метров есть просторная гостиная, кухня, ванная и большой коридор. Выполненный в светлых тонах интерьер квартиры дополнен интересными деталями и смелыми решениями.

Двухкомнатная квартира в доме Fahle. ФОТО: City24

Дом Fahle отличается индустриальной и немного сумасшедшей архитектурой, в которой контрастируют современная стеклянная надстройка и величественное известняковое основание. Коммунальные услуги в этом доме достигают 200 евро в холодные зимние месяцы и остаются на уровне 100 евро летом.

Двухкомнатная квартира в доме Fahle. ФОТО: City24