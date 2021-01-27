Фото ⟩ В здании бывшего ЦБК в Таллинне продается квартира с необычайно высокими потолками

В доме, названном в честь Эмиля Фале, бывшего первого владельца и управляющего целлюлозно-бумажным комбинатом, продается уникальная двухкомнатная квартира, передает Kodustiil.
Необычная квартира с известняковыми стенами и потолком высотой 5,3 метра при этом исключительно светлая и уютная. Продавец хочет получить за нее 169 000 евро.
В квартире общей площадью 68,6 квадратных метров есть просторная гостиная, кухня, ванная и большой коридор. Выполненный в светлых тонах интерьер квартиры дополнен интересными деталями и смелыми решениями.
Дом Fahle отличается индустриальной и немного сумасшедшей архитектурой, в которой контрастируют современная стеклянная надстройка и величественное известняковое основание. Коммунальные услуги в этом доме достигают 200 евро в холодные зимние месяцы и остаются на уровне 100 евро летом.