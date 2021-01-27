Ср, 27.01.2021
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Март Хельме
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  • В здании бывшего ЦБК в Таллинне продается квартира с необычайно высокими потолками
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Фото ⟩ В здании бывшего ЦБК в Таллинне продается квартира с необычайно высокими потолками

Двухкомнатная квартира в доме Fahle. ФОТО: City24

В доме, названном в честь Эмиля Фале, бывшего первого владельца и управляющего целлюлозно-бумажным комбинатом, продается уникальная двухкомнатная квартира, передает Kodustiil.

Необычная квартира с известняковыми стенами и потолком высотой 5,3 метра при этом исключительно светлая и уютная. Продавец хочет получить за нее 169 000 евро.

Двухкомнатная квартира в доме Fahle. ФОТО: City24

В квартире общей площадью 68,6 квадратных метров есть просторная гостиная, кухня, ванная и большой коридор. Выполненный в светлых тонах интерьер квартиры дополнен интересными деталями и смелыми решениями. 

Двухкомнатная квартира в доме Fahle. ФОТО: City24

Дом Fahle отличается индустриальной и немного сумасшедшей архитектурой, в которой контрастируют современная стеклянная надстройка и величественное известняковое основание. Коммунальные услуги в этом доме достигают 200 евро в холодные зимние месяцы и остаются на уровне 100 евро летом. 

Двухкомнатная квартира в доме Fahle. ФОТО: City24

С деталями и подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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