Ср, 27.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Эстония
  • Рейтинги: после распада правительства Ратаса начала расти поддержка Партии реформ и EKRE
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Рейтинги: после распада правительства Ратаса начала расти поддержка Партии реформ и EKRE

Мартин Хельме. ФОТО: Tairo Lutter

Хотя с начала года рейтинги политических партий в Эстонии практически не менялись, за последнюю неделю выросло число сторонников Партии реформ и EKRE. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно последним опросам, проведенным в период с 29 декабря по 21 января, за Партию реформ голоса готовы отдать 30,1% (+1%) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,4% опрошенных (-0,1%).

Консервативную народную партию поддерживает 16,2% (+0,8%). За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 15 процентов респондентов. За три недели поддержка партии снизилась на 1,5%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (7,6%), поддержка которой снизилась на 0,3%. "Отечество" поддерживает 5,6% респондентов (-0,7%). Зеленых поддерживает 2,3 процента опрошенных (+0,1%).

Совокупная поддержка входящих в правящую коалицию партий составляет 51,5%, а оппозицию поддерживает 29,4% опрошенных.

Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.

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