Рейтинги: после распада правительства Ратаса начала расти поддержка Партии реформ и EKRE

Хотя с начала года рейтинги политических партий в Эстонии практически не менялись, за последнюю неделю выросло число сторонников Партии реформ и EKRE. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.