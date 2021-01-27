Рейтинги: после распада правительства Ратаса начала расти поддержка Партии реформ и EKRE

Согласно последним опросам, проведенным в период с 29 декабря по 21 января, за Партию реформ голоса готовы отдать 30,1% (+1%) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,4% опрошенных (-0,1%).
Консервативную народную партию поддерживает 16,2% (+0,8%). За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 15 процентов респондентов. За три недели поддержка партии снизилась на 1,5%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (7,6%), поддержка которой снизилась на 0,3%. "Отечество" поддерживает 5,6% респондентов (-0,7%). Зеленых поддерживает 2,3 процента опрошенных (+0,1%).
Совокупная поддержка входящих в правящую коалицию партий составляет 51,5%, а оппозицию поддерживает 29,4% опрошенных.
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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