В VKG назвали ошибкой курс правительства на ускоренное сворачивание сланцевой энергетики

В коалиционном договоре Партии реформ и Центристской партии поставлена цель полностью прекратить использование сланца в энергетике к 2040 году. Асманн назвал формулировки в энергетическом разделе договора неуклюжими, отметив, что только из комментариев министров можно было понять, что в данном пункте имеется в виду и прекращение производства сланцевого масла.

"Сланцевое масло сейчас продается на экспорт на глобальном рынке судового топлива, и в судоходстве для него нет климатически нейтральных альтернатив, а в следующие 30 лет прогнозируется рост рынка судоходства в 2,5 раза, и если в Эстонии закроют какой-нибудь завод или производство, то точно такие же заводы просто построят в других странах. С точки зрения климата ничего не изменится, а мы все станем беднее. Ни одно другое государство в Европе не ставило себе целью что-то закрыть до того, как была поставлена цель создать что-то новое", - пояснил глава VKG.