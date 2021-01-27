Бизнесмен, которого ФБК связал с "дворцом Путина", заявил, что не имеет к нему отношения с 2016 года

Пономаренко вышел из проекта в марте 2016 года и не располагает данными о его статусе, заявила пресс-служба. Представитель аэропорта добавил, что Пономаренко продал три компании: "Лазурную ягоду", "Индокопас" и "Южную цитадель", суммы сделок при этом не разглашаются.

В марте 2011 года Пономаренко рассказал "Коммерсанту", что через свою кипрскую компанию купил гостиничный комплекс около Геленджика, известный как "дворец Путина". В него входило предприятие "Лазурная ягода", владеющее местными виноградниками, и "Идокопас" - собственника строящегося там пансионата.

Бизнесмен отказался раскрыть сумму сделки, но сказал, что информация о сумме около 350 миллионов долларов близка к правде. Навальный со ссылкой на документацию кипрского офшора заявил, что дворец купили не за 350 миллионов долларов, а за 350 тысяч.

"Лазурная ягода" сменила владельца через четыре месяца после заявления Пономаренко - в июле 2011 года. "Коммерсант" писал, что тогда бизнесмен договорился продать виноградники шампанскому дому "Абрау-Дюрсо" Бориса Титова. Титов и Пономаренко подтвердили эту информацию.

В 2018 году "Лазурную ягоду" купило некоммерческое партнерство "Развитие аграрных инициатив", которое владеет предприятием до сих пор. Владельцами РАИ в СПАРК указаны миллиардер Геннадий Тимченко и Владимир Колбин - сын петербургского бизнесмена и друга детства Владимира Путина Петра Колбина.

Также сообщается, что фирма "Индокопас" была ликвидирована в 2014 году, а с 2015 года участком, на котором расположен "дворец Путина", владеет ООО "Комплекс". Об этом же сообщается и в расследовании Навального. С 2019 года "Комплекс" принадлежит зарегистрированному в Петербурге АО "Бином", владельцы которого не раскрываются.