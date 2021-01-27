Новым руководителем Eesti Raudtee избран Кайдо Циммерманн

По словам председателя совета Eesti Raudtee Свена Пертенса, решающую роль в определении выбора сыграли хорошая репутация Циммерманна, его насчитывающий десятилетия опыт руководства в железнодорожной сфере, в том числе в AS Eesti Raudtee до 2012 года, основательные познания о железнодорожной инфраструктуре и логистике, а также способности в сфере международного общения.

В течение последних четырех лет Циммерманн работал главой отдела планирования и проектирования в совместном предприятии Rail Baltic — RB Rail AS. Он получил степень магистра по железнодорожному строительству в Таллиннском техническом университете.

В связи с планами по инвестированию и развитию Eesti Raudtee на ближайшие годы совет также решил, что правление будет действовать в составе трех человек. Третьего члена правления изберут после того, как председатель правления вступит в должность.