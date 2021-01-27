Новым руководителем Eesti Raudtee избран Кайдо Циммерманн
Совет Eesti Raudtee (Железная дорога Эстонии) избрал новым председателем правления Кайдо Циммерманна, который вступит в должность 1 марта 2021 года, договор с ним заключат на пять лет.
Совет Eesti Raudtee (Железная дорога Эстонии) избрал новым председателем правления Кайдо Циммерманна, который вступит в должность 1 марта 2021 года, договор с ним заключат на пять лет.
По словам председателя совета Eesti Raudtee Свена Пертенса, решающую роль в определении выбора сыграли хорошая репутация Циммерманна, его насчитывающий десятилетия опыт руководства в железнодорожной сфере, в том числе в AS Eesti Raudtee до 2012 года, основательные познания о железнодорожной инфраструктуре и логистике, а также способности в сфере международного общения.
В течение последних четырех лет Циммерманн работал главой отдела планирования и проектирования в совместном предприятии Rail Baltic — RB Rail AS. Он получил степень магистра по железнодорожному строительству в Таллиннском техническом университете.
В связи с планами по инвестированию и развитию Eesti Raudtee на ближайшие годы совет также решил, что правление будет действовать в составе трех человек. Третьего члена правления изберут после того, как председатель правления вступит в должность.
Публичный конкурс на должность председателя правления AS Eesti Raudtee был объявлен в конце прошлого года в связи с уходом предыдущего руководителя Эрика Лайдвеэ в декабре 2020 году.