Итоги рейда ⟩ Требованиям пожарной безопасности не отвечают более половины проверенных домов попечения

Требованиям пожарной безопасности отвечали 47% проверенных домов попечения, у 53% были выявлены нарушения. «Основная проблема заключалась в том, что из-за весенней волны коронавируса не проводились пожарные учения, а новая волна еще больше усложнила ситуацию. Также были проблемы с противопожарными дверьми, путями эвакуации и выходами. Помимо нарушений пожарной безопасности, обстоятельством для серьезных раздумий стало то, что в учреждениях по вечерам и ночью мало сотрудников, а в маленьких домах попечения всего один. Это затрудняет и замедляет эвакуацию клиентов», - сказала руководитель отдела по надзору за пожарной безопасностью Тагне Тяхе.

Еще до рейда Тагне Тяхе опасалась, что из-за чрезвычайного положения в прошлом году проверки, совершенные в меньшем объеме в домах попечения, приведут к ухудшению результатов. «Так оно, к сожалению, и случилось. Это говорит о том, что очень важно, чтобы требования пожарной безопасности соблюдались между нашими проверками. Несчастье в здании может произойти в любой момент и поэтому так важно, чтобы датчик мог каждый день подать сигнал, тем самым предоставив работникам больше времени на реагирование, на использование огнетушителя и/или эвакуацию людей. Владелец здания отвечает за соблюдение требований пожарной безопасности 365 дней в году», - объяснила Тяхе.

Согласно Закону о пожарной безопасности, за несоблюдение требований пожарной безопасности юридическое или физическое лицо может быть наказано штрафом. В ходе рейдов было выявлено 186 нарушений, начато 42 производства по административным делам и 18 производств о проступках. Больше всего нарушений было в домах презрения Харьюмаа.

Хотя более половины проверенных учреждений нарушали требования пожарной безопасности, были и те, кто в хорошем смысле выделился. Инспекторы бюро по надзору за пожарной безопасностью Спасательного департамента отметили дом попечения в Ряпина (EELK Räpina Miikaeli Koguduse hooldekodu). Там персонал очень хорошо обучен, работники подробно отвечали на вопросы, а также продумали различные ситуации. Также инспекторы отметили дом презрения Viira kodu и его руководителя Прийта Сутти, который каждую весну проводит теоретические и практические учения для новых работников. В этом здании проживают и люди с особыми физическими потребностями, которых расположили так, чтобы их можно было легче эвакуировать. При необходимости работникам помогают молодые люди из сообщества. В числе отличившихся и руководитель фонда “Центр попечения Хаапсалу» (SA Haapsalu Hoolekandekeskus) Райн Вайксоо, а также менеджер фонда «Больница Ляэнемаа» (SA Läänemaa Haigla) Реймо Реймер.