Ср, 27.01.2021
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Юрген Лиги
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Годовая прибыль банка SEB в Эстонии ощутимо сократилась

Логотип банка SEB. ФОТО: Liis Treimann

Эстонские подразделения шведского банка SEB завершили 2020 год с прибылью в 87,4 миллиона евро - это на 13 млн евро меньше, чем годом ранее, пишет Rus.ERR.

Из-за увеличения резервов прибыль банка в прошлом году снизилась на 13 процентов, сообщила в среду пресс-служба SEB.

Вклады частных клиентов в SEB за год выросли на 13 процентов, а вклады юридических лиц - на 23 процента.

Операционные доходы SEB в 2020 году составили 173,8 миллиона евро (173,5 миллиона в 2019 году), а операционные расходы - 61,5 миллиона евро (59,8 миллиона в 2019 году).

В 2020 году SEB выплатил дивиденды в размере 100 миллионов евро и заплатил в госбюджет 14 миллионов евро подоходного налога.

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