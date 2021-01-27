Годовая прибыль банка SEB в Эстонии ощутимо сократилась

Из-за увеличения резервов прибыль банка в прошлом году снизилась на 13 процентов, сообщила в среду пресс-служба SEB.

Вклады частных клиентов в SEB за год выросли на 13 процентов, а вклады юридических лиц - на 23 процента.

Операционные доходы SEB в 2020 году составили 173,8 миллиона евро (173,5 миллиона в 2019 году), а операционные расходы - 61,5 миллиона евро (59,8 миллиона в 2019 году).