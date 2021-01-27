Ср, 27.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Каллас: вынужденным закрываться в 19:00 ресторанам не выжить, если люди работают до 18:00
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Каллас: вынужденным закрываться в 19:00 ресторанам не выжить, если люди работают до 18:00

Кая Каллас. ФОТО: Tairo Lutter

К действующим в Эстонии ограничениям, обусловленным распространением коронавируса, есть много вопросов, заявила в эфире передачи Esimene Stuudio на телеканале ETV премьер-министр Кая Каллас.

«Для меня вопрос в том, что на самом деле это дает, если рестораны открыты до 19:00? Из логического объяснения я понимаю, что поздно вечером, возможно, люди выпивают больше и ситуация выходит из-под контроля. Но если люди перестают работать в 18:00, а рестораны закрываются в 19:00, то у ресторанов нет шансов выжить», - цитирует Каю Каллас портал Rus.ERR.

По ее словам, если консультирующий правительство научный совет исходит из принципа «сначала работа, потом веселье», то следует учитывать, что содержание увеселительных заведений для кого-то тоже является работой.

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