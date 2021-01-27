Каллас: вынужденным закрываться в 19:00 ресторанам не выжить, если люди работают до 18:00

«Для меня вопрос в том, что на самом деле это дает, если рестораны открыты до 19:00? Из логического объяснения я понимаю, что поздно вечером, возможно, люди выпивают больше и ситуация выходит из-под контроля. Но если люди перестают работать в 18:00, а рестораны закрываются в 19:00, то у ресторанов нет шансов выжить», - цитирует Каю Каллас портал Rus.ERR.