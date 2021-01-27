Интервью Postimees ⟩ Тихановская: белорусы ни в коем случае не торгуют своей независимостью

- Как мы видим, за короткое время в Беларуси возникло сильное гражданское общество. Чему вы еще научились на опыте протестных акций прошлого года?

- Белорусы - народ весьма творческий. Постоянно выдвигаются новые инициативы, многие общества протеста разрабатывают новые действия и методы для проявления своих настроений. Новые ИТ-придумки, национальное движение и т.д. могут показаться мелочами, но в результате сплачивают общество. Мы не знаем, что еще будет задумано для того, чтобы наши протесты стали более видимыми и действенными. Например сейчас, зимой, на льду рисуют изображения красно-белого флага. Они замерзают, а потому властям приходится полдня отскабливать.

- Какие изменения произошли в экономике Беларуси и уровне жизни белорусов?

- Экономика никогда не была у нас особенно стабильной. Учитывая, что на сегодня многие международные связи ослабли, многие обещавшие содействие фонды прекратили поддержку режима, а из-за стачек производство сокращается, экономика идет вниз. Естественно, падение экономики - не наша цель, наоборот, это довольно плачевно. Но народ говорит, что хотя доходы и сокращаются, мы потерпим! Опасаюсь, что нас ждут очень трудные времена, но люди к этому готовы, главное, чтобы диктатор ушел.

- Международная федерация по хоккею лишила Беларусь возможности проведения в 2021 году чемпионата мира. Вы довольны таким решением?

- Это изначально была и наша позиция. Во-первых, фестиваль спорта невозможен в стране, в которой около тысячи человек находятся из-за своих убеждений за решеткой, десятки тысяч мирных демонстрантов задержаны в отделениях полиции, их избивали и пытали. Во-вторых, мы знали, что Лукашенко воспользуется мировым чемпионатом для легитимизации и себя и режима. Спорт для него всегда был политикой. Мы рады, что цивилизованный мир встал на нашу сторону и не допустил этого.

- Как сказал историк и исследователь Восточной Европы американец Тимоти Снайдер, в Беларуси люди хотят жить не только лучше и богаче, но и в демократии. Это напоминание для белорусов крайне ценно: демократия вещь рискованная. А что демократия означает для вас?

- Для нас демократия - не совсем ясное слово. Мы постоянно говорим, что хотим демократии. Однако прежде всего мы должны осознать, что сначала с демократией нужно научиться жить. Если 26 лет этого у нас не было, если твое мнение ничего не значило, если не имеет значения, ходил ты на выборы или нет, если чувствуешь, что от тебя ничего не зависит, то ты к этому привыкаешь. Как наши родители, которые жили в Советском Союзе.

Демократия – это достоинство, честность, понимание того, что и ты несешь ответственность за будущее своей страны. Это не только то, что ты веришь кому-то или не веришь никому, а осознание того, что играешь в жизни своей страны важную роль и именно ты важен для своей родины. Ты не можешь просто проходить мимо, ты отвечаешь за свою землю - так же, как твой сосед и другие люди, как парламент и президент. Тебя ценят, но и ты должен нести ответственность.

Координационный совет по передачи власти в Белоруссии (КС). Внеправительственный орган Беларуси, созданный кандидатом в президенты Светланой Тихановской для обеспечения перехода к демократии. Совет учредили 14 августа 2020 года 2020 года 600 активистов. Благодаря широкомасштабной сети активистов как на родине, так и за рубежом, стал весьма действенным при координации сопротивления режиму и в подготовке перехода власти после ухода Лукашенко. Для оперативного управления основатели организации избрали президиум. В течение двух месяцев режим Лукашенко изгнал членов президиума за границу или арестовал. Состав КС: Светлана Тихановская, истинный победитель президентских выборов, инициатор создания Совета. С 11 августа 2020 года живет в Литве. Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. 28 сентября уехала в Германию. Сергей Дылевский, председатель стачкома Минского тракторного завода. 24.08.-17.09. находился в тюрьме, сейчас живет в Польше. Мария Колесникова, координатор предвыборной кампании Виктора Бабарыка, не допущенного баллотироваться на президентских выборах. Арестована с 7 сентября. Ольга Ковалькова, зампредседателя Христианско-демократической партии Белоруссии. 24.08.-03.09. находилась в тюрьме. С 5 сентября живет в Польше. Павел Латушко, бывший министр культуры. С 9 августа живет в Польше. Лилия Власова, юрист. Была арестована 31 августа. Сейчас на свободе. Максим Знак, юрист. В тюрьме с 9 августа.