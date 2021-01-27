Ср, 27.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Тихановская: белорусы ни в коем случае не торгуют своей независимостью
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Интервью Postimees ⟩ Тихановская: белорусы ни в коем случае не торгуют своей независимостью

По словам Светланы Тихановской, Лукашенко понимает, что уже проиграл. ФОТО: Konstantin Sednev

С 21 по 23 января в Эстонии побывала ставшая политическим лидером белорусов Светлана Тихановская. Она встречалась с президентом, премьер-министром, депутатами парламента, а также по приглашению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу участвовала во внеочередном виртуальном заседании Совета безопасности ООН.

«По данным Ассоциации журналистов Беларуси в 2020 году независимые журналисты задерживались 470 раз, 97 журналистов  были арестованы в административном порядке, на 15 журналистов были сфабрикованы уголовные обвинения, а также заблокированы 50 веб-сайтов», - отметила Тихановская в выступлении для свободной прессы.

Журналист Postimees встретился с Тихановской непосредственно после виртуального заседания Совбеза ООН.

Светлана Тихановская ФОТО: Konstantin Sednev
  • Родилась 11 сентября 1982 года в поселке Микашевичи.
  • Преподаватель английского языка, переводчица и активист по правам человека.
  • Выставила свою кандидатуру на состоявшихся 8 августа президентских выборах после того, как баллотировавшийся на этот пост ее супруг Сергей был арестован.
  • Она становится первым кандидатом от оппозиции и вероятно набирает намного больше голосов, чем Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома Беларуси, за Тихановскую отдали свои голоса 9,90 процентов пришедших на выборы, этот результат считают сфальцифицированным. За рубежом, по данным опроса, проведенного Радио Свободная Европа/Свобода, за Тихановскую проголосовали 85% избирателей. По оценке экспертов и наблюдателей, на родине она набрала по меньшей мере 60-70% голосов, но ввиду масштабных фальсификаций и процедурных нарушений проверить это не представляется возможным.

Тихановская становится признанным лидером демократических сил Беларуси как на родине, так и в странах Евросоюза и за его пределами. Национальным лидером ее признали также международные организации, например, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

- В чем состоял ваш основной посыл к Совбезу ООН?

- Главным было то, что в Беларуси происходят массовые репрессии, в том числе против журналистов. Журналистов нельзя притеснять даже в зонах военных действий, поскольку они делают свою работу. То, что происходит в Беларуси, когда аккредитованных журналистов арестовывают и заключают в тюрьмы, - безусловно нонсенс, и именно на это мы обратили внимание в Совбезе ООН.

- Демократические силы Беларуси поддерживают народы всей Европы, однако стоящие за диктатора СМИ пытаются доказать, что весь этот процесс финансируется и дирижируется западными государствами. Как противостоять такой информационной войне? Насколько велико влияние официальных медиаканалов на настроения людей?

- Мы такой войны не ведем. То, что они делают, - это не просто инфовойна, а примитивные попытки показать то, чего не существует. Мы ведь знаем, каким образом обстоят дела в действительности, так зачем же с этим бороться?

Возможно, существует небольшое число пожилых людей, которые следят за государственными медиаканалами. Остальные белорусы прекрасно понимают, что происходит, и нас уже не обмануть.

Телевидению не верят. После 9 августа распустили весь штатный состав журналистов Гостелевидения Беларуси и заменили на привезенных из России. Таким образом, эта война бессмысленна. Они все равно проиграют, ибо никто не верит официальной власти.

- Чем занимаются на ваших телеканалах представляющиеся журналистами, привезенные из России пропагандисты?

- Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-либо против режима и диктатора. Они постоянно клевещут на большую часть народа и на оппозицию, однако влияет это на весьма небольшой круг белорусов.

- Еще с советских времен агенты КГБ известны во всем мире как беспощадное и систематическое орудие воздействия империи. Они не остановятся ни перед каким преступлением. В Беларуси эта организация действует даже под тем же названием. Насколько вам необходимо ежедневно учитывать внедрение в ваши ряды агентов режима Лукашенко, заниматься противодействием, в том числе попыткам дискредитации демократически настроенных лидеров?

- Моя деятельность состоит в том, чтобы постоянно общаться и иметь в виду, что нас всегда могут прослушивать. И среди нас, хотя нам не очень хотелось бы в это верить, могут быть агенты КГБ. Тут ничего не поделаешь. Надо считаться с тем, что они шпионят, но все-таки продолжать спокойно работать.

Да, дискредитация демократических лидеров, но когда вы знаете, что в действительности ни в чем не виноваты и не сделали ничего плохого, то как же вас можно дискредитировать? Естественно, что были попытки на Гостелевидении Белоруссии, но ведь из этого у них ничего не вышло. Да, конечно, мы должны учитывать, что они могут быть под боком.

- Россия является союзником Беларуси. Как вы оцениваете влияние России на внутреннюю политику Беларуси? Насколько велика поддержка Путиным режима Лукашенко? Каким образом еще Россия содействовала режиму?

- Беларусь всегда была суверенным и независимым государством. И западные страны знают о нас на самом деле довольно мало. Там считают, что мы с Россией весьма схожи. В действительности это не так. Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения. Мы непременно должны остаться независимыми. В прошлом году наша идентичность еще более укрепилась. Мы ни в коем случае не торгуем своей независимостью. В то же время с Россией у нас всегда были весьма дружеские отношения. Однако, поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше.

- Как, по вашему мнению, могли бы в дальнейшем развиваться события в Беларуси? Насколько далеко готов пойти Лукашенко для подавления протестов? Готов ли режим продолжать аресты еще десятков тысяч в дополнение к уже 30 тысячам арестованных?

- Я думаю, Лукашенко понимает, что на самом деле он уже проиграл. Теперь он ищет выход из положения. Как проигравший, он хочет сохранить свое лицо. Однако, по всей видимости, он готов продолжать аресты с применением насилия. Мы не хотим, чтобы так шло и впредь!

Наши протесты мирные, законные, не противоречат Конституции, но то, что он делает своим ОМОНом и другими силовыми структурами, абсолютно противоречит любому законодательству и международному праву.

Нам неизвестно пока, насколько далеко они пойдут, однако если прослушать записи выступлений замминистра внутренних дел Николая Карпенкова (ПМ  22.01.2021), то многие могут еще пострадать, а десятки тысяч - подвергнуться аресту. Это следует прекратить, и мы ищем для этого возможности. Совместно с международными организациями – ОБСЕ и поддерживающей нас общественностью.

- Что позволяет белорусам оставаться столь спокойными и миролюбивыми даже тогда, когда против них применяют брутальное насилие? Сколько может продлиться такое ненасильственное противостояние и возможно ли, что впоследствии ответ на подавление демонстраций может стать более жестким?

- Спокойствие и миролюбие у белорусов в крови. Мы всегда были весьма терпеливыми. Возможно, это в каком-то смысле плохо, я не знаю. Но мы такие, как есть. Конечно, и среди нас есть более радикально настроенные. Уверена, если бы произошли некие насильственные выступления, то власти приняли бы их за провокации и позволили себе ответить тоже насилием. Мы повторяем, что миролюбивы и действуем на законных основаниях. У нас есть право на свободные и честные выборы. Возможно ли в дальнейшем кровопролитие – нам очень бы не хотелось! Если бы со стороны протестующих проявилось какое-либо насилие, то можно себе лишь представить, что сделал бы Лукашенко, учитывая то, как уже вел себя с мирными протестующими!

- Как так получилось, что у протестов и демократического движения Беларуси – женское лицо? Что делает белорусских женщин настолько смелыми и решительными, и несмотря на запугивания и прямое насилие продолжать марши, песни, протесты? Для чего вы протестуете и какой Беларуси хотите?

- Женское лицо было уже у нашего предвыборного движения, поскольку мы заменили своих мужчин, которые были посажены в тюрьмы или вынуждены покинуть родину. Мужчин задерживали, избивали и арестовывали. Как ни парадоксально, но за мужчин заступились женщины, выступив и за них, и за Беларусь. Мы за безопасную Беларусь, мы хотим жить так, чтобы на улицах нас не стращали, чтобы ОМОНовцы не врывались в наши жилища только потому, что увидели на окне красно-белую розетку (символ оппозиции).

- Кажется, что нападки на национальные цвета Беларуси власти поставили отдельной целью. Youtube полон рассказов о том, с какой ненавистью и последовательностью охотятся за красно-белыми флагами, тканями и предметами одежды.

- Такие действия сделали их смехотворными и будто бы всемогущими! Но белорусы находчивы и показывают свои настроения, как только могут. Находящаяся сейчас в тюрьме одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова призывала постоянно делать разные вещицы в национальных цветах - флажки, ленточки, снежинки.

Недавно произошла комичная история, когда одну девочку задержали на улице из-за штанов с красно-белым орнаментом по бокам и обвинили в организации несанкционированного пикета. Другую женщину задержали только за то, что она держала в руках красно-белый мармелад: и то же обвинение – несанкционированный пикет!

- По сути дела, вы являетесь политическим лидером белорусского общества, поскольку укравшего победу на президентских выборах Александра Лукашенко легитимным главой страны принимают немного государств. Как вам удается нести столь ответственную ношу, учитывая то, что в политике вы новичок, а быть лидером народа в эмиграции всегда сложно?

- Действительно, в политике я новичок. Но у меня всегда была возможность быстро учиться, ведь люди доверились мне и поставили на это место. Я благодарна всем странам, в которых меня считают национальным лидером.

Быть лидером народа в эмиграции сложно, но поскольку иного выхода в такой ситуации нет, приходится просто работать в два раза больше. Люди понимают, что я не могу сейчас возвратиться на родину, и поддерживают меня. Но если я вернусь, то сразу окажусь в тюрьме. Это обычный прием режима в Беларуси: вытеснить из страны активистов в надежде, что тогда ситуация станет проще. Я очень благодарна международной общественности и другим странам, которые нас поддерживают и дают возможность делать свою работу. И если я чувствую, что все получается, то это благодаря именно всесторонней поддержке как на родине, так и от людей из других стран.

- Удерживающиеся на насилии и устрашении режимы могут рухнуть неожиданно, когда закончится вся духовная энергия и доверие. Вы готовы сразу же стать во главе Беларуси, чтобы избежать вакуума власти?

- В Беларуси это действительно может случиться, и мы должны быть к этому готовы. Мы разрабатываем экономические программы, подготавливаем конституционную реформу и готовимся к переходному периоду. Самое важное - сохранять равновесие, исправлять ситуацию спокойно, чтобы никто не пострадал. Надо призвать к ответственности тех, кто непосредственно участвовал в организации насильственных действий и применял насилие в отношении мирных жителей. Главное - сохранить в стране спокойствие, и мы полагаем, что справимся с этим достойно.

- Вы сказали, что хотели бы вернуться в Беларусь, как это только станет возможным. Как вы намерены обеспечить себе безопасность, пока нынешний диктатор еще у власти? Вы надеетесь на защиту международных организаций?

- Конечно, хотела бы вернуться домой, когда это станет возможным. Власти Беларуси предъявили мне два обвинения, которые хоть и абсолютно безосновательны, но на границе меня сразу могут арестовать. Возможно, что международные организации попытаются меня защитить, но я должна учитывать, что это может не получиться. Но я мать, и не могу оставить детей одних, ведь их отец арестован. Для меня это большая дилемма, однако сейчас я все-таки должна остаться за границей, ведь здесь я точно могу продолжать свое дело.

- В прошлогодних уличных протестах участвовало около миллиона белорусов. В этом году их станет больше или меньше?

- Не буду ничего предугадывать. Знаю только то, что несмотря на примененное к ним насилие и жестокость, белорусы твердо пойдут вперед, поскольку хотят новой Беларуси, требуют новых выборов.

Естественно, что люди и боятся, ведь их слишком сурово напугали. Но мы должны вновь поверить друг в друга. Вполне понятно, что сейчас протесты поутихли, зима ведь. Но люди используют это время для того, чтобы организоваться, укрепить структуры, создать забастовочные комитеты, объединения медработников и учителей. С этим уже удачно справляются.

- Как мы видим, за короткое время в Беларуси возникло сильное гражданское общество. Чему вы еще научились на опыте протестных акций прошлого года?

- Белорусы - народ весьма творческий. Постоянно выдвигаются новые инициативы, многие общества протеста разрабатывают новые действия и методы для проявления своих настроений. Новые ИТ-придумки, национальное движение и т.д. могут показаться мелочами, но в результате сплачивают общество. Мы не знаем, что еще будет задумано для того, чтобы наши протесты стали более видимыми и действенными. Например сейчас, зимой, на льду рисуют изображения красно-белого флага. Они замерзают, а потому властям приходится полдня отскабливать.

- Какие изменения произошли в экономике Беларуси и уровне жизни белорусов?

- Экономика никогда не была у нас особенно стабильной. Учитывая, что на сегодня многие международные связи ослабли, многие обещавшие содействие фонды прекратили поддержку режима, а из-за стачек производство сокращается, экономика идет вниз. Естественно, падение экономики - не наша цель, наоборот, это довольно плачевно. Но народ говорит, что хотя доходы и сокращаются, мы потерпим! Опасаюсь, что нас ждут очень трудные времена, но люди к этому готовы, главное, чтобы диктатор ушел.

- Международная федерация по хоккею лишила Беларусь возможности проведения в 2021 году чемпионата мира. Вы довольны таким решением?

- Это изначально была и наша позиция. Во-первых, фестиваль спорта невозможен в стране, в которой около тысячи человек находятся из-за своих убеждений за решеткой, десятки тысяч мирных демонстрантов задержаны в отделениях полиции, их избивали и пытали. Во-вторых, мы знали, что Лукашенко воспользуется мировым чемпионатом для легитимизации и себя и режима. Спорт для него всегда был политикой. Мы рады, что цивилизованный мир встал на нашу сторону и не допустил этого.

- Как сказал историк и исследователь Восточной Европы американец Тимоти Снайдер, в Беларуси люди хотят жить не только лучше и богаче, но и в демократии. Это напоминание для белорусов крайне ценно: демократия вещь рискованная. А что демократия означает для вас?

- Для нас демократия - не совсем ясное слово. Мы постоянно говорим, что хотим демократии. Однако прежде всего мы должны осознать, что сначала с демократией нужно  научиться жить. Если 26 лет этого у нас не было, если твое мнение ничего не значило, если не имеет значения, ходил ты на выборы или нет, если чувствуешь, что от тебя ничего не зависит, то ты к этому привыкаешь. Как наши родители, которые жили в Советском Союзе.

Демократия – это достоинство, честность, понимание того, что и ты несешь ответственность за будущее своей страны. Это не только то, что ты веришь кому-то или не веришь никому, а осознание того, что играешь в жизни своей страны важную роль и именно ты важен для своей родины. Ты не можешь просто проходить мимо, ты отвечаешь за свою землю - так же, как твой сосед и другие люди, как парламент и президент. Тебя ценят, но и ты должен нести ответственность.

Координационный совет по передачи власти в Белоруссии (КС).

Внеправительственный орган Беларуси, созданный кандидатом в президенты Светланой Тихановской для обеспечения перехода к демократии.

Совет учредили 14 августа 2020 года 2020 года 600 активистов.

Благодаря широкомасштабной сети активистов как на родине, так и за рубежом, стал весьма действенным при координации сопротивления режиму и в подготовке перехода власти после ухода Лукашенко.

Для оперативного управления основатели организации избрали президиум. В течение двух месяцев режим Лукашенко изгнал членов президиума за границу или арестовал.

Состав КС:

Светлана Тихановская,

истинный победитель президентских выборов, инициатор создания Совета. С 11 августа 2020 года живет в Литве.

Светлана Алексиевич,            

лауреат Нобелевской премии по литературе. 28 сентября уехала в Германию.

Сергей Дылевский,

председатель стачкома Минского тракторного завода. 24.08.-17.09. находился в тюрьме, сейчас живет в Польше.

Мария Колесникова,

координатор предвыборной кампании Виктора Бабарыка, не допущенного баллотироваться на президентских выборах. Арестована с 7 сентября.

Ольга Ковалькова,

зампредседателя Христианско-демократической партии Белоруссии. 24.08.-03.09. находилась в тюрьме. С 5 сентября живет в Польше.

Павел Латушко,

бывший министр культуры. С 9 августа живет в Польше.

Лилия Власова,

юрист. Была арестована 31 августа. Сейчас на свободе.

Максим Знак,

юрист. В тюрьме с 9 августа.

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