Финны покупают третий по величине пивоваренный завод Эстонии

Кроме здания пивоваренного завода и оборудования, предметом сделки также являются участок земли площадью в один гектар, лаборатория и транспортные средства. Местные торговые марки Harboe и эстонское дочернее предприятие AS Viru Õlu не являются частью сделки.

Летом прошлого года котирующееся на датской фондовой бирже предприятие Harboe сообщило, что прекращает производство пива в Хальяла и сосредоточится на изготовлении прохладительных напитков. В последние месяцы на предприятии в Хальяла работали семь человек, которые занимались производством прохладительных напитков и тестированием оборудования. Теперь новые финские собственники планируют дополнительно взять на работу около 20 человек.

«Так мы сможем начать нашу деятельность и выполнить годовой план. Наша цель — ощутимо увеличить производство в Эстонии. Когда завод заработает на полную мощность, мы наймем дополнительную рабочую силу», - сказал основатель Pyynikin Brewing Company Туомас Пере.

После отмены коронавирусных ограничений при заводе в Хальяла откроется бар и пивной магазин. В настоящее время расположенные в Хельсинки и Тампере пивные Pyynikin пользуются большим спросом.

«Это чудесная новость, что пивоваренный завод продолжит свою деятельность. В волости этому всячески рады. Прошлый год ухудшил наше экономического положение. Создание новых рабочих мест всячески приветствуется», - сказал председатель Союза самоуправления Ляэне-Вирумаа Эйнар Валлбаум.

В последнее время рыночная доля производителя пива Viru Õlu составляла около двух процентов. Если сравнить этот показатель с Saku и A. Le Coq, разумеется, показатели были небольшими. В то же время предприятие выпускало пива больше, чем все мелкие пивоварни Эстонии вместе взятые.

История Viru Õlu

Считается, что предприятие Viru Õlu начало свою деятельность в 1975 году, когда в Хальяла начали варить пиво.

Сначала на заводе варили пиво «Жигулевское». Позже в ассортимент добавилось пиво марок «Рижское», «Московское» и «Золотой ячмень».

В 1991 пивоваренный завод Вируского колхоза превратился в AS Viru Õlu. Годом позже завод был куплен датским производителем пива Harboes Bryggeri AS, который по сей день является собственником предприятия.

В течение многих лет Viru Õlu выпускал пиво под марками Bear Beer, Frederik, Talveõlu, Trump Classic, Trump Ice Beer и Vahva Sõdur.

В 2005 году предприятие Viru Õlu занимало 13 процентов пивоваренного рынка Эстонии. В прошлом году этот показатель составлял два процента.

В 2018 году при обороте в 6,1 млн евро Viru Õlu заработал убыток в полмиллиона евро.