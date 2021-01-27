Пожилые врачи в Нарве могут не справиться с вакцинацией пожилых горожан

Городской врач Нарвы Андрей Антонов по просьбе мэра собрал информацию, насколько семейные врачи города готовы к массовой вакцинации пожилых людей от коронавируса.

“Самый большой центр - это Нарвский центр семейных врачей, в нем 17 участков. Он готов проводить вакцинацию у себя. А самые большие проблемы возникли с семейными врачами пенсионного и предпенсионного возраста, потому что средняя численность пациентов на участке - 1500-2000 человек, в зависимости от его местоположения и врача”.

По словам Андрея Антонова, количество людей, которые по плану подлежат вакцинации, на некоторых участках составляют до 50%:

“До 900 человек на некоторых участках в списке тех, которых нужно привить. Мы все прекрасно понимаем, какая это большая нагрузка на семейных врачей.

Каждого пациента необходимо вызвать, осмотреть, необходимо получить осознанное согласие от пациента. Его нужно привить и минимум 15 минут наблюдать. Те цифры, о которых говорит Эстонская больничная касса - что на пациента при вакцинации должно уходить не более пяти минут - они, конечно, невозможны”.

По словам городского врача Нарвы, массовая вакцинация пенсионеров от коронавируса затруднит лечение пациентов и вакцинацию детей от других болезней.

“Семейные врачи, которые в возрасте, говорят, что просто физически не выдержат такой нагрузки”, - добавил Андрей Антонов.

Кроме того, семейные врачи имеют право отказаться заниматься вакцинированием от коронавируса. Но большинство врачей уже подтвердили, что готовы взять на себя дополнительную нагрузку.

Мэр Нарвы Катри Райк отправила эту информацию в Департамент здоровья с просьбой помочь организовать большой центр вакцинации, например, в поликлинике Нарвской больницы, где есть прививочный кабинет и обученный медицинский персонал.

Директор Департамента социальной помощи и член управы Елена Васильева считает, что из-за задержек с поставками вакцин есть еще некоторое время до массовой вакцинации, чтобы подготовиться. На данный момент прививки в Нарве получили только желающие медики, все жители богадельни в Нарве (все они согласились), скоро получат желающие жители Дома попечения.