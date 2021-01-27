В феврале и марте трамваи в Кадриорг ходить не будут

Трамвайный маршрут номер 1 будет направлен в объезд по направлению Копли-Тонди-Копли. По направлению к Тонди трамваи будут следовать по маршруту бульвар Мере, площадь Виру, Пярнуское шоссе, улица Тонди. По направлению в Копли маршрут отобразится зеркально. Дополнительные остановки будут совершаться на всех имеющихся на маршруте трамвайных остановках, кроме остановок «Таллиннский университет», «Койдула», «Кадриорг» и «Поска».

Маршрут автобусной линии номер 8 будет продлен до остановки «Балтийский вокзал». Дорога по направлению к вокзалу будет пролегать по Нарвскому шоссе, бульвару Мере, бульвару Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ. Дополнительные остановки на маршруте: «Хобуяама» (на Нарвском шоссе), «бульвар Мере», «Горхолл» и конечная «Балтийский вокзал».

По направлению к Эйгрумяэ маршрут автобуса номер 8 пройдет по ул. Раннамяэ, Суур-Раннавярав, бульвар Пыхья. Дополнительные остановки: «Балтийский вокзал» (остановка номер 6), «Горхолл», «Бульвар Мере», «Хобуяама» (на Нарвском шоссе). Остановки «Виру кескус» в автобусном терминале не будет.

На Нарвском шоссе будут сооружены временные дополнительные остановки. По направлению из города добавится остановка «Хобуяама» (автобусные маршруты 5 и 8) и временная остановка возле трамвайной остановки возле Таллиннского университета (автобусные маршруты 1А, 5, 8, 29, 60 и 63). По направлению в центр города добавится остановка между перекрестками улиц Бензийни и Фильми (автобусные маршруты 1А, 5, 8, 29, 34А, 35, 38, 44, 51, 60 и 63).

Ремонтные работы будут производиться на 750-метровом участке улицы Поска от улицы Весивярава до Нарвского шоссе, также на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарвского шоссе по направлению в центр города. В ходе ремонта улица Поска получит совершенно новый облик, существенно улучшатся возможности для движения пешеходов и велосипедистов, (успокоится движение, будет упорядочена организация парковки. Обновятся техносети и уличное освещение, будет построен трубопровод ливневой канализации. Договорной срок сдачи работ – 15 октября.

Жителям района обеспечен доступ к их недвижимости. Участников движения просят следовать временным указателям и учитывать, что ремонт нарушит привычное движение.