Конор Макгрегор полгода будет залечивать раны, полученные в бою с Пуарье

Главный бой турнира UFC 257, прошедший в ночь на воскресенье по московскому времени, завершился для Конора техническим нокаутом во втором раунде. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата проиграл нокаутом впервые в своей карьере.
За неполных два раунда Пуарье многократно пробивал сопернику лоу-кики, в связи с чем у Макгрегора возникли проблемы с правой большеберцовой и малоберцевой костями. После боя 32-летний ирландец передвигался на костылях и заявил журналистам, что "его нога полностью мертва".
Конор также подчеркнул, что не намерен останавливаться, а хочет "встать на ноги и драться снова". С позволения врачей Макгрегор сможет вернуться в октагон раньше установленного срока, если повреждения окажутся несерьезными и будут быстро устранены.
Дастину Пуарье врачи отвели на залечивание полученных в бою повреждений семь дней.
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