Ср, 27.01.2021
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Майлис Репс
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Конор Макгрегор полгода будет залечивать раны, полученные в бою с Пуарье

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получил медицинское отстранение на 180 дней после поединка с американцем Дастином Пуарье на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. ФОТО: Jeff Bottari/USA TODAY Sports

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получил медицинское отстранение на 180 дней после поединка с американцем Дастином Пуарье на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, сообщает Newsru со ссылкой на портал MMA Junkie.

Главный бой турнира UFC 257, прошедший в ночь на воскресенье по московскому времени, завершился для Конора техническим нокаутом во втором раунде. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата проиграл нокаутом впервые в своей карьере.

За неполных два раунда Пуарье многократно пробивал сопернику лоу-кики, в связи с чем у Макгрегора возникли проблемы с правой большеберцовой и малоберцевой костями. После боя 32-летний ирландец передвигался на костылях и заявил журналистам, что "его нога полностью мертва".

Конор также подчеркнул, что не намерен останавливаться, а хочет "встать на ноги и драться снова". С позволения врачей Макгрегор сможет вернуться в октагон раньше установленного срока, если повреждения окажутся несерьезными и будут быстро устранены.

Дастину Пуарье врачи отвели на залечивание полученных в бою повреждений семь дней.

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