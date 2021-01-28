"Мы успели закрыться прежде, чем политическая власть окончательно обезумеет"

Э.-Л.С.: Но наше сотрудничество на этом не прервалось. И «Роберто Зукко» мы в конце концов поставили: в «Ванемуйне», два года спустя.
Я начинала параллельно как сценограф и как художник по инсталляции. И в один прекрасный момент у меня дела пошли замечательно, я получила возможность много путешествовать, видеть выставки, и то, что я видела в мире, меня вдохновляло. Я пришла к пониманию того, что нужно делать в театре что-то современное, нечто большее и иное, чем то, что было привычно для эстонского театрального искусства. Тийт был тогда молодым режиссером; мы стали ездить вместе, знакомились с современным театром и современным изобразительным искусством, и так пришли к идее театра NО.
Нельзя жить, закрывая глаза на то, что творится вокруг
- Вы – абсолютные соавторы? Ваш театр – авторский, и Эне-Лийз Семпер и Тийт Оясоо – это один автор?
- Да. Во всех компонентах постановки – наш общий замысел.
NО99 был авторским театром, но не театром одного (т.е. двух авторов). У нас ставили многие эстонские режиссеры. Хендрик Тоомпере, Лаури Лагле, Вейко Ыунпуу, Саша Пепеляев ставил у нас спектакли со студентами Академии музыки и театра; он живет на два дома, в Эстонии и России, но поставил здесь уже столько спектаклей, что может считаться эстонским режиссером.
- Я прекрасно помню его «Вишневый сад», в котором действие одновременно происходило на нескольких площадках, и зрители ходили от одной к другой по дорожкам, проложенным посередине зала. И «12», поразительную по силе и дерзости инсценировку поэмы Блока. Мне кажется, что его «12» и ваша «Революция», открывавшая цикл «История столетия», в чем-то пересекались…
Т.О.: Скорее, между ними есть точки соприкосновения. Революция всегда неизбежна, но никогда не ясно, что она принесет.
- Большие перемены. И очень неоднозначные. Высоцкий сказал: «Пусть впереди большие перемены – я это никогда не полюблю». А английский философ Томас Карлейль почти 200 лет назад заметил: «Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи».
Оба вместе: Так оно и есть!
- Вы к современному обществу относитесь критически?
Э-Л.С.: Я – очень критически!
Т.О. Нельзя жить, закрывая глаза на то, что творится вокруг. Как в Эстонии, так и во всем мире. Столько бед, что сердце болит. Есть ощущение, что мы присутствуем при шизофреническом и долгом-предолгом конце света. Неясно только, как долго он будет длиться.
- В русском языке есть выражение «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца!»
Э.-Л.С.: В эстонском тоже есть!
- Для меня очень важным было, что в спектаклях NO99 всегда были сбалансированы политическая сторона, мессидж, обращенный к залу, и эстетика, точный выбор выразительных средств.