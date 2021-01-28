"Мы успели закрыться прежде, чем политическая власть окончательно обезумеет"

«У вас нельзя, а у нас можно!»

- Я помню поставленную вами в Эстонском театре драмы «Юлию» - историю о том, как молодая актриса, получившая роль Джульетты, начинает чувствовать, что грань между реальной жизнью и искусством начинает для нее исчезать… В БДТ спектакль идет под названием «Джульетта». Это уже не та «Юлия», которую вы когда-то ставили в Таллинне?

Э-Л.С.: Конечно не та. Страна другая. Актеры другие. В Эстонии мы ставили ее в 2004 году, за это время и люди изменились, и театр изменился, и в работе с русскими актерами стало ясно, что хорошо, что всё изменилось, и можно строить совсем другую концепцию. Главную роль играла Муся Тотибадзе, она не только актриса, но и певица; все парни были невероятно энергичны, и наша новая версия строилась на удивительно мощной энергетике, хотя и «Юлия» в 2004 году была очень энергичным спектаклем. И здесь совсем другая физическая реальность, другое пространство: и дома, и театра. Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий дал нам возможность выбирать актеров. Не по фото, как это бывает с приглашенными постановщиками, а беседуя с артистами, предлагая им сыграть этюды и пр. Джульетту в Питере мы не нашли, Муся приехала из Москвы, Могучий настолько пошел к нам навстречу, что согласился на приглашенную исполнительницу.

Музыку написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур), две новые песни, но мы использовали одну, так как вторая не подходила концептуально.

- Мата было много?

Э-Л.С.: Очень много! Это же Шнур! При том, что в частной жизни он абсолютно интеллигентный человек и речь у него нормальная и выразительная. Нам было интересно поработать с ним, хотя бы потому, что в Гамбурге, когда мы ставили «Гензель и Гретель», работали с таким могучим фронтменом, как Тилль Линдеманн, а Сергей Шнуров для России - мегастар такого же масштаба, как Линдеманн для Германии.

- Ваша работа в Питере пришлась как раз на обе волны коронавируса?