Руководитель больницы, предлагавший вакцину товарищам по клубу, уйдет в отставку
В среду совет Валгаской больницы решил отозвать руководителя больницы Маргуса Ульста, который предлагал товарищам по Ротари-клубу внеочередную вакцинацию от COVID-19.
В среду совет Валгаской больницы решил отозвать руководителя больницы Маргуса Ульста, который предлагал товарищам по Ротари-клубу внеочередную вакцинацию от COVID-19.
По словам председателя совета Валгаской больницы Марека Сеэра, обсуждалась как организация вакцинации от COVID-19 в больнице, так и действия Ульста, сообщила больница BNS.
«С учетом того, что сектор здравоохранения уже год решает вызванный глобальной пандемией кризис, а вакцинация от COVID-19 — это надежда на прекращение истощенности системы здравоохранения, совет не может мириться с ситуацией, в которой действия руководителя Валгаской больницы вышли за согласованные на государственном уровне рамки», - сказал Сеэр. Он добавил, что приоритетная вакцинация целевых групп в соответствии с государственным планом имеет ключевое значение.
На заседании совета больницы также было решено, что с 1 февраля обязанности руководителя больницы будет исполнять Марек Сеэр. «Поскольку в кризисной ситуации необходимо обеспечить постоянную работу учреждений здравоохранения, совет Валгаской больницы решил в условиях текущей пандемии COVID-19 до 30 апреля заполнять должность члена правления», - сказал Сеэр.
Чтобы Сеэр смог исполнять обязанности члена правления больницы, он покинет должность председателя совета.