Руководитель больницы, предлагавший вакцину товарищам по клубу, уйдет в отставку

«С учетом того, что сектор здравоохранения уже год решает вызванный глобальной пандемией кризис, а вакцинация от COVID-19 — это надежда на прекращение истощенности системы здравоохранения, совет не может мириться с ситуацией, в которой действия руководителя Валгаской больницы вышли за согласованные на государственном уровне рамки», - сказал Сеэр. Он добавил, что приоритетная вакцинация целевых групп в соответствии с государственным планом имеет ключевое значение.