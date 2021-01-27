Госсуд приговорил мужчину, зарезавшего спасателя, к 15 годам тюрьмы

Госсуд аннулировал ту часть решения Таллиннского окружного суда, в которой назначенный ему Пярнуским уездным судом 15-летний тюремный срок сократили на два года. Госсуд вынес новый приговор и привел в действие назначенный Палу уездным судом 15-летний срок.

Суд признал Яана Палу виновным в убийстве, причинении тяжких физических повреждений и незаконном обращении с наркотическими веществами и боеприпасами.

Согласно обвинению, ночью 8 декабря 2018 года между 52-летним Сулевом Каллавусом и Яаном Палу возник вербальный конфликт из-за разбитого окна расположенного в центре Курессааре Royal Gentlemen’s Club. В ходе конфликта Палу нанес Каллавусу четыре ножевых удара, в результате которых тот скончался.

Полиция задержала Палу тем же утром, по просьбе прокурора суд санкционировал его арест.

Палу также предъявили обвинения в ряде более легких преступлений.