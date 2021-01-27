Куда деваются пенсионеры, или Реформа трудоспособности

В 2015-2017 годы число пенсионеров в Эстонии достигло потолка, в пиковый момент добравшись до отметки почти в 420 000. А теперь, к 1 января 2021 года количество пенсионеров усохло до 330 000. Куда пропали пенсионеры? К счастью, причиной исчезновения все же не является масштабное распространение коронавируса. Виновата реформа трудоспособности, пишет Postimees.
Руководитель отдела компенсаций Департамента социального страхования Кати Кюмник говорит, что, если по состоянию конец прошлого года в Эстонии еще было 9745 получателей пенсии по нетрудоспособности, то в 2021-2022 годах у большинства из них выплата этого вида пенсии прекратится. Это произойдет или по достижении пенсионного возраста или из-за окончания действия решения экспертизы. Таких людей, предположительно, около 7000.
Достижения числа пенсионеров по нетрудоспособности нуля нужно еще подождать, поскольку, как признала Кюмник, пенсию по нетрудоспособности будут платить до 2051 года: «Причина, почему этот процесс такой длинный, кроется в том, что при вступлении реформы в силу право получения пенсии по нетрудоспособности сохранили для тех людей, которые ее уже получали. Человек, у которого утрата нетрудоспособности определена до достижения пенсионного возраста, не должен идти в Кассу страхования от безработицы и снова подтверждать свою инвалидность, если прежние экспертизы у него действительны. Кроме того, в некоторых зарубежных договорах указано, то мы назначаем и выплачиваем пенсии по нетрудоспособности. Поскольку зарубежный договор выше внутригосударственного права, такой договор нужно выполнять. Поэтому в отдельных случаях будут появляться и новые получатели пенсии по нетрудоспособности».
Большие надежды реформы трудоспособности
Поскольку реформа трудоспособности, по сути, достигла финальной стадии, настало время оглянуться на тот момент, когда реформу еще только планировали.
Когда шесть лет назад Рийгикогу приняло в производство реформу трудоспособности, ее сторонники смотрели в будущее с оптимизмом. Ее же помогала готовить руководящая группа, в которую входили светлые головы представителей как разных профессиональных объединений, работодателей и профсоюзов, так и представительских организаций людей с особыми потребностями. К законопроекту Закона о пособии по нетрудоспособности была приложена и пояснительная записка, в которой перечислили и предполагаемые результаты. Сам закон приняли в ноябре 2014 года, но применять его начали только в 2017 году.
Предполагаемые результаты реформы нетрудоспособности
Люди с недостатками здоровья лучше подготовлены для потребностей рынка труда, их ценность на рынке труда увеличилась.
Занятость и активность людей с недостатками здоровья увеличится, благодаря чему, улучшится и общая трудозанятость.
Получение финансовых пособий ограничено и связано с предложением услуг.
Работает исключение получателей компенсации из схемы нетрудоспособности.
Система трудоспособности жизнеспособна в финансовом плане, каждый присоединяющийся к занятости становится налогоплательщиком.
Источник: пояснительная записка к Закону о пособии по трудоспособности
Возвращение людей со сниженной работоспособностью на рынок труда всегда было весьма деликатной сферой деятельности. Не просто так со временем общее название людей с особыми потребностями, находящихся в работоспособном возрасте, изменилось и на официальном языке. Если до 2000 года их называли пенсионерами по инвалидности I, II или III групп, то затем их начали называть пенсионерами по нетрудоспособности на 40-100 процентов, а после начала реформы трудоспособности было найдено более уместное общее наименование: люди со сниженной работоспособностью.
Министерство социальных дел во многих случаях говорит о реформе трудоспособности как об истории успеха. Например, в 2019 году, когда прошло 15 лет с момента вступления Эстонии в Европейский союз, реформу трудоспособности включили в число 15 положительных аспектов развития в социальной сфере, которых достигла Эстония за время вхождения в Евросоюз.
Исполнительный директор Палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт отметила, что и здесь к реформе относятся скорее позитивно.
Советник отдела трудозанятости Министерства социальных дел Лий Пярг сказала, что в этом году свой статус сохранят все, кто прежде был оценен как нетрудоспособный: в этом году таковых остается еще 5000 человек. «Люди, получившие в Департаменте социального страхования оценку нетрудоспособности идут в Кассу страхования от безработицы для оценки трудоспособности, когда подходит срок повторной оценки, - сказала Пярг. - Касса страхования от безработицы начала оценивать трудоспособность людей с нетрудоспособностью в 2017 году. Поэтому было известно, что весь процесс займет пять лет. Исключением являются те люди, — почти 5000 человек — которым Департамент социального страхования назначил бессрочную нетрудоспособность. Для них это добровольный выбор - хотят они новой оценки и назначения пособия по трудоспособности или продолжат получать пенсию по нетрудоспособности».
Палата людей с ограниченными возможностям относится к реформе положительно
«Мы оцениваем реформу трудоспособности положительно, - сказала исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт. - Трудозанятость людей с ограниченными возможностями увеличилась: меньше, конечно, чем хотелось бы, но заметна явная тенденция роста. Касса страхования от безработицы в этом плане постоянно сотрудничала с нами. Многие работодатели - частично, конечно, - из-за нехватки рабочих рук, изменили свои прежние предубеждения в отношении людей с ограниченными возможностями, как к возможной рабочей силе. Кажется, что и в нынешнее коронавирусное время наши люди пострадали не очень сильно. С трудозанятостью людей с ограниченными возможностями в действительности те же проблемы, которые имеются на рынке труда у всех».
В качестве примера негативного аспекта исполнительный директор палаты привела то обстоятельство, что рабочих мест, которые подходят инвалидам, просто очень мало, хотя по регионам ситуация в этой области сильно различается. Однако при приеме на работу людей с уменьшенной работоспособностью во многих случаях препятствием становится транспорт, то есть то, как инвалид доберется из дома на работу.
Когда реформу трудоспособности начали, у нее, как говорит Хабихт, были как сторонники, так и противники — как любого нового дела. Но за несколько лет с ситуацией свыклись, и такого противостояния, как в начале, уже нет. Начали и лучше понимать, на основании чего Касса страхования от безработицы оценивает трудоспособность людей: «Тут нужно, конечно, похвалить и Кассу страхования от безработицы, которая основательно подходит к проблемам людей с ограниченными возможностями».
Плодотворные финансовые прогнозы
Если достижением основной цели реформы трудоспособности, то есть ходом создания рабочих мест для людей со сниженной работоспособностью, по словам участников процесса, можно быть более-менее довольными, — хотя тех, кому, несмотря на все попытки найти работу не удалось, еще много — то составленные при планировании реформы финансовые прогнозы во многом себя не оправдали. Например, предполагалось, что к 2019 году средняя пенсия по нетрудоспособности повысится до 218,5 евро, а в действительности в течение 2019 года она поднялась с 256,7 евро до 286,5 евро.
В числе прочего, предсказывали, как реформа поможет сэкономить деньги. Например, подсчитали, что если реформа не будет работать и продолжится прежняя система выплаты пенсий по нетрудоспособности, то в 2020 году на это нужно было бы потратить 374,3 миллиона евро, как видно по таблице. В действительности всё оказалось иначе: в 2020 году, то есть на четвертый год работы реформы, когда уже были введены пособия по трудоспособности и еще имелись пенсии по нетрудоспособности, расходы составили почти 380 миллионов евро.
Другими словами, если исходить из прогноза, никакой экономии не добились. Причем, не стоит забывать, что к трудоспособности прибавляются еще расходы Кассы страхования от безработицы на оказание услуг на рынке труда для целевых групп реформы, которые, согласно отчету за 2019 год, составили почти 18 миллионов евро, расходы на деятельность по поддержке системы трудоспособности, которые в 2019 году были весьма скромными — лишь 25 000 евро — и расходы на оценку трудоспособности, которые составили около трех миллионов евро.
«Хотя описанная статистика и экспертные оценки показывают, что участие людей со сниженной работоспособностью на рынке труда увеличилось, воспринимающиеся всерьез оценки влияния реформы отсутствуют. Исходя из этого после окончания реформы нужно провести основательный анализ, который определил бы влияние на рынок труда и политические правила», - указал аналитический Praxis.
Ошиблись и с прогнозом числа работников
Уже упомянутая пояснительная записка и приведенные прогнозы, которые дают возможность сравнить планы и реальность, предлагают еще несколько удивительных открытий. Так, в них можно прочесть, что потребность Кассы страхования от безработицы для выполнения задач, исходящих из реформы трудоспособности, должна была расти с космической скоростью. Если в 2015 году, когда реформа должна была начаться, к ее реализации должны были привлечь 137 работников, то в 2020 году количество работников должно было увеличиться до 616.
83 из них должны были добавиться в числе работников центральной конторы, а 533 — в региональных центрах. Считалось, что больше всего нужно так называемых руководителей случая (к 2019 году целых 430 человек), у каждого из которых должен находиться в управлении портфель из 80-120 людей с частичной трудоспособностью. К счастью, такого большого роста расходов на рабочую силу в Кассе не произошло. Если в момент принятия закона в Кассе страхования от безработицы работали 526 человек, то в 2020 году работников стало уже 993. Факт, что изначальный прогноз не сбылся: в 2016 году в Кассе работали 640, в 2017 году — 764, в 2018 году — 812 и в 2019 году — 869 человек. Расходы на зарплаты вместе с социальным налогом в 2015 году составляли 13,07, а в 2019 году — 21,36 миллиона евро.
Кстати, и несмотря на выпадение из сферы ответственности Департамента социального страхования более чем 80 000 пенсионеров по нетрудоспособности, число сотрудников там увеличилось: если в четвертом квартале 2019 года их было 628, то в четвертом квартале 2020 года - уже 688.
Касса страхования от безработицы о реформе трудоспособности
Комментирует член правления Пилле Лиймал.
Хотя влияние реформы трудоспособности еще только оценивается, можно сказать, что по сравнению с предреформенным временем работу ищут и работают намного больше людей со сниженной работоспособностью.
Количество соискателей работы со сниженной работоспособностью и их доля среди других соискателей значительно выросла. В 2014 году при помощи Кассы страхования от безработицы работу искали почти 2500 людей с утраченной работоспособностью, что составляло около восьми процентов об общего числа зарегистрированных безработных. По состоянию на 2020 год ищущих работу людей со сниженной трудоспособностью было почти 12 000, то есть каждый четвертый безработный имеет сниженную работоспособность.
Люди со сниженной работоспособностью находят работу, хотя им нужно больше поддержки (более основательное консультирование, развитие навыков, проба работы, адаптация рабочего места, опорное лицо и так далее) и времени. Из зарегистрированных в 2020 году в качестве безработных людей со сниженной работоспособностью в том же году нашли работу 36 процентов (45 процентов среди других безработных).
По данным Департамента статистики за 2019 год, работали 52,4 процента людей со сниженной трудоспособностью (от 16 лет до наступления пенсионного возраста). Для сравнения: до реформы, в 2014 году, работали 45,7 процента. По данным Кассы страхования от безработицы, в 2019 году работали 63 процента людей с частичной трудоспособностью и 26 процентов людей, получивших статус недостаточной трудоспособности.
Хотя одним из толчков для проведения реформы стали быстро растущие расходы на пенсию по нетрудоспособности, основным вопросом реформы все же являлась не экономия: скорее, думали, как по-настоящему обеспечить людям со сниженной трудоспособностью социальную защиту, то есть, помимо достаточной финансовой поддержки, еще работу и помогающие в повседневной жизни услуги.