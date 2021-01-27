Куда деваются пенсионеры, или Реформа трудоспособности

Министерство социальных дел во многих случаях говорит о реформе трудоспособности как об истории успеха. Например, в 2019 году, когда прошло 15 лет с момента вступления Эстонии в Европейский союз, реформу трудоспособности включили в число 15 положительных аспектов развития в социальной сфере, которых достигла Эстония за время вхождения в Евросоюз.

Советник отдела трудозанятости Министерства социальных дел Лий Пярг сказала, что в этом году свой статус сохранят все, кто прежде был оценен как нетрудоспособный: в этом году таковых остается еще 5000 человек. «Люди, получившие в Департаменте социального страхования оценку нетрудоспособности идут в Кассу страхования от безработицы для оценки трудоспособности, когда подходит срок повторной оценки, - сказала Пярг. - Касса страхования от безработицы начала оценивать трудоспособность людей с нетрудоспособностью в 2017 году. Поэтому было известно, что весь процесс займет пять лет. Исключением являются те люди, — почти 5000 человек — которым Департамент социального страхования назначил бессрочную нетрудоспособность. Для них это добровольный выбор - хотят они новой оценки и назначения пособия по трудоспособности или продолжат получать пенсию по нетрудоспособности».

Палата людей с ограниченными возможностям относится к реформе положительно

«Мы оцениваем реформу трудоспособности положительно, - сказала исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт. - Трудозанятость людей с ограниченными возможностями увеличилась: меньше, конечно, чем хотелось бы, но заметна явная тенденция роста. Касса страхования от безработицы в этом плане постоянно сотрудничала с нами. Многие работодатели - частично, конечно, - из-за нехватки рабочих рук, изменили свои прежние предубеждения в отношении людей с ограниченными возможностями, как к возможной рабочей силе. Кажется, что и в нынешнее коронавирусное время наши люди пострадали не очень сильно. С трудозанятостью людей с ограниченными возможностями в действительности те же проблемы, которые имеются на рынке труда у всех».

В качестве примера негативного аспекта исполнительный директор палаты привела то обстоятельство, что рабочих мест, которые подходят инвалидам, просто очень мало, хотя по регионам ситуация в этой области сильно различается. Однако при приеме на работу людей с уменьшенной работоспособностью во многих случаях препятствием становится транспорт, то есть то, как инвалид доберется из дома на работу.

Когда реформу трудоспособности начали, у нее, как говорит Хабихт, были как сторонники, так и противники — как любого нового дела. Но за несколько лет с ситуацией свыклись, и такого противостояния, как в начале, уже нет. Начали и лучше понимать, на основании чего Касса страхования от безработицы оценивает трудоспособность людей: «Тут нужно, конечно, похвалить и Кассу страхования от безработицы, которая основательно подходит к проблемам людей с ограниченными возможностями».