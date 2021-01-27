Введенные Финляндией ограничения ставят эстонских работников перед сложным выбором

Правительство Финляндии решило значительно сократить передвижение между Эстонией и Финляндией, чтобы предотвратить распространение вируса. Согласно вступившим в силу сегодня ограничениям, въезд в Финляндию разрешен только людям, которые необходимы для функционирования страны, да и то - при соблюдении строгих правил.

Виллу Каськ, который работает в сфере спорта, через две недели отметит десять лет работы в Финляндии. На него самого ограничения сильно не повлияют, но, исходя из своего опыта, он может поделиться некоторыми напутствиями с теми, кто вовлечен в маятниковую миграцию.

«Одна из вещей, которая поразила меня в течение коронавирусного года, - это упрямство эстонцев, - сказал Каськ. - Ограничения и запреты на передвижение все-таки установлены в интересах общественного здоровья, а не для того, чтобы разрушить чью-либо жизнь. Ноги пошире расставят, стопка водка уже внутри. Спор на границе не принесет никакой пользы».

По словам Виллу Каська, судьба многих сотрудников зависит от отношений с работодателем и понимания правил. «Ясно, что в некоторых областях грядет трудный месяц для работников, но многие все же придерживаются разумной коммуникации и знакомятся с правилами, установленными правительством Финляндии. Эта ситуация на самом деле возникла из-за того, что многие эстонцы с вирусными симптомами ранее въехали в Финляндию - отсюда также страх и ограничения».

Самому Каську напрямую не запрещен въезд в страну, но он, тем не менее, следует строгим процедурам. «На Рождество я посетил Эстонию, затем мне дали выбор - оставаться дома в течение десяти дней, прежде чем вернуться в страну или сдать два отрицательных образца на коронавирус в течение 72 часов. Я обычно выбираю тестирование, потому что тогда период изоляции не нужен», - сказал он.

Предприниматель из Вирумаа Андер Адель в понедельник покинул свою родину, направившись в Финляндию вместе с лыжным снаряжением.

«Краткосрочные планы таковы, что нужно ходить на работу и посмотреть, чем заняться в свободное время. Если погода хорошая, можно заняться спортом. Мысли о доме надо выкинуть из головы», - сказал Адель.

Закрытие финско-эстонской границы означает, что между работой и частной жизнью проведена красная черта. Конечно, это тоже влияет на его жизнь. Вот уже 15 лет он каждые выходные приезжал в Эстонию. «Я не вел социальной жизни в Финляндии. Я при любом удобном случае приезжал в Эстонию и проводил время с ребенком или с друзьями», - сказал он.

В компании, которой он управляет, работают четыре эстонца, с которыми сложившая ситуация обсуждалась, и было решено, что на этот раз все потерпят.

"Хуже всего тем, у кого дома маленькие дети, к которым не попасть. Такие длительные перерывы не идут на пользу семье", - сказал Адель.