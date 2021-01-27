Ср, 27.01.2021
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Игорь Калакаускас
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  • Введенные Финляндией ограничения ставят эстонских работников перед сложным выбором
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Введенные Финляндией ограничения ставят эстонских работников перед сложным выбором

Андер Адель ФОТО: Erakogu

С сегодняшнего дня по инициативе правительства Финляндии начинают действовать значительно более строгие ограничения на передвижение между Эстонией и Финляндией. Только эстонцы, работающие на «необходимых» для Финляндии должностях, смогут совершать рабочие поездки. Ограничение касается в основном строительного сектора, пишет Virumaa Teataja.

Правительство Финляндии решило значительно сократить передвижение между Эстонией и Финляндией, чтобы предотвратить распространение вируса. Согласно вступившим в силу сегодня ограничениям, въезд в Финляндию разрешен только людям, которые необходимы для функционирования страны, да и то - при соблюдении строгих правил.

Виллу Каськ, который работает в сфере спорта, через две недели отметит десять лет работы в Финляндии. На него самого ограничения сильно не повлияют, но, исходя из своего опыта, он может поделиться некоторыми напутствиями с теми, кто вовлечен в маятниковую миграцию.

«Одна из вещей, которая поразила меня в течение коронавирусного года, - это упрямство эстонцев, - сказал Каськ. - Ограничения и запреты на передвижение все-таки установлены в интересах общественного здоровья, а не для того, чтобы разрушить чью-либо жизнь. Ноги пошире расставят, стопка водка уже внутри. Спор на границе не принесет никакой пользы».

По словам Виллу Каська, судьба многих сотрудников зависит от отношений с работодателем и понимания правил. «Ясно, что в некоторых областях грядет трудный месяц для работников, но многие все же придерживаются  разумной коммуникации и знакомятся с правилами, установленными правительством Финляндии. Эта ситуация на самом деле возникла из-за того, что многие эстонцы с вирусными симптомами ранее въехали в Финляндию - отсюда также страх и ограничения».

Самому Каську напрямую не запрещен въезд в страну, но он, тем не менее, следует строгим процедурам. «На Рождество я посетил Эстонию, затем мне дали выбор - оставаться дома в течение десяти дней, прежде чем вернуться в страну или сдать два отрицательных образца на коронавирус в течение 72 часов. Я обычно выбираю тестирование, потому что тогда период изоляции не нужен», - сказал он.

Предприниматель из Вирумаа Андер Адель в понедельник покинул свою родину, направившись в Финляндию вместе с лыжным снаряжением.

«Краткосрочные планы таковы, что нужно ходить на работу и посмотреть, чем заняться в свободное время. Если погода хорошая, можно заняться спортом. Мысли о доме надо выкинуть из головы», - сказал Адель.

Закрытие финско-эстонской границы означает, что между работой и частной жизнью проведена красная черта. Конечно, это тоже влияет на его жизнь. Вот уже 15 лет он каждые выходные приезжал в Эстонию. «Я не вел социальной жизни в Финляндии. Я при любом удобном случае приезжал в Эстонию и проводил время с ребенком или с друзьями», - сказал он.

В компании, которой он управляет, работают четыре эстонца, с которыми сложившая ситуация обсуждалась, и было решено, что на этот раз все потерпят. 

"Хуже всего тем, у кого дома маленькие дети, к которым не попасть. Такие длительные перерывы не идут на пользу семье", - сказал Адель.

Адель - гражданин Эстонии, но его компания зарегистрирована в Финляндии. Он сказал, что финны как заказчики хотят общаться лицом к лицу. «Удаленная работа в строительном секторе им не подходит».

Глава действующего в Хельсинки предприятия сказал, что ситуация даже положительно повлияла на компанию: люди начали перемещаться на рынке труда, и многие приглашали его компанию на свои  объекты. Ношение маски также является правилом на строительных площадках. Адель сказал, что время от времени ему нужно пересекать залив и кое-какие товары он привозит из Эстонии.

Он сказал, что решение Финляндии закрыть границу непонятно, нет никаких признаков риска того, что эстонцы будут массово завозить вирус. По его словам, паромы полны только по воскресеньям, в остальные дни они отправляются в Финляндию пустыми.

Однако непонятно и неоднозначно многое. Главный вопрос - впустит ли пограничник в Финляндию?

«Хотя я могу доказать, что являюсь владельцем финской компании. Подчеркивается, что окончательное решение о том, пускать в страну или не пускать, остается за пограничником. С хорошим знанием языка и обоснованием, я считаю, вполне можно посещать Эстонию», - сказал Адель.

Ограничения на передвижение между Финляндией и Эстонией действуют в течение 30 дней, то есть до 25 февраля. 

Кого ограничения не затронут?

С сегодняшнего дня в страну могут въезжать (будучи при исполнении служебных обязанностей):

спасатели и медицинские работники и лица, осуществляющие уход;

экспедиторы, логистический персонал;

дипломаты, сотрудники международных организаций, военные;

представители зарубежных медиа-компаний;

лица, путешествующие с целью управления недвижимостью в Финляндии;

члены семьи гражданина Финляндии, проживающие за границей;

въезжающие в страну по неизбежным семейным обстоятельствам (рождение ребенка, тяжелая болезнь и т. д.);

учащиеся в Финляндии;

пассажиры с финским видом на жительство;

лица, нуждающиеся в международной защите;

специальные группы (например, культура, спорт, бизнес).

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