Генпрокурор: возбуждать новое уголовное дело по факту гибели парома "Эстония" пока нет оснований

Пармас пояснил во вторник "Актальной камере", что новое дело можно было бы возбудить не в связи с причинами, по которыми затонул паром, т.к. по связанным с этим возможным преступлениям уже истек срок давности, а под несколько другим углом: "Гипотетически это возможно, если выяснится, что причиной крушения судна было некое тяжкое преступление первой степени, которое было скрыто, замято".

Кроме того, новое расследование было бы теоретически возможным, если выяснится, что совершались последующие преступления например, кого-то лишили свободы. В данный момент нет никакой информации, которая давала бы основание начать производство.

Недавно покинувший пост министра юстиции Райво Аэг также отметил, что уголовное следствие не требуется до дополнительного изучения остова судна или появления новых свидетельств.

Финляндия и Швеция к лету должны внести изменения в свое законодательство, которые позволят приступить к планированию новых осмотров парома, затонувшего в 1994 году в Балтийском море по пути из Таллинна в Стокгольм.