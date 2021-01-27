Ср, 27.01.2021
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Март Хельме
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Глава таллиннского спа-центра: я рад за конкурентов, но...

Tropical Meetup 2018. ElamusSpa & Spa21Plus. FOTO:SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA ФОТО: Sander Ilvest

Исполнительный директор Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк говорит, что рад за своих конкурентов, чьи спа-центры в настоящий момент открыты, но также признает, что, к сожалению, предназначенная отелям и предприятям общепита государственная поддержка до них не доходит, пишет Äripäev.

Андрес Тийк сказал, что их спа-центр закрыт почти месяц, и они понятия не имеют, что им сказать своим сотрудникам о дальнейшем развитии ситуации.

Тийк недоволен тем фактом, что в Таллинне и Харьюмаа уже почти месяц действуют более строгие коронавирусные ограничения, из-за которых все предприниматели и работники оказались в неопределенном положении.

«Я только рад, что дружественные конкуренты могут удержаться на плаву и внутренняя экономика работает... Но самое смешное, что, судя по количеству новых случаев заражения по уездам, уже есть ощущение, что жители Таллинна и Харьюского уезда скоро начнут ввозить сюда вирус из других регионов», - сказал бизнесмен, намекая на людей, которые едут из столицы в небольшие городки, чтобы поесть или насладиться услугами спа-центров.

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