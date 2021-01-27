Ср, 27.01.2021
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Майлис Репс
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  • Михаил Кылварт: больше всего кризис ударил по русскоязычным жителям Таллинна и району Пыхья-Таллинн
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Михаил Кылварт: больше всего кризис ударил по русскоязычным жителям Таллинна и району Пыхья-Таллинн

Михаил Кылварт. ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской горуправы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, а также советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.

Ирина Донченко рассказала об эпидемиологической ситуации. По ее словам, заражаемость показывает признаки стабилизации, но о спаде пока речи не идет. Люди заражаются в кругу семьи, на работе, в школе. Радует, что почти половина новых зараженных - это бывшие близко контактные. То есть люди уже сидели дома и не распространяли болезнь дальше. Именно поэтому важно еще немного потерпеть и соблюдать введенные профилактические меры. 

Мэр Михаил Кылварт познакомил с результатами исследования удовлетворенности жизнью жителей Таллинна. В целом ситуация положительная. Люди довольны городом, своей жизнью и здоровьем. Однако видно, что кризис нанес серьезный удар по материальному положению, особенно пострадали русскоязычные жители и район Пыхья-Таллинн. Поэтому городские власти рады, что еще в прошлом году ввели целый ряд мер помощи: решать проблемы нужно сразу, а не тогда, когда они стали хроническими.

А вице-мэр Бетина Бешкина рассказала об изменениях в системе семейных билетов и новом доме для пожилых людей, который открылся в столице.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробнее смотрите и читайте ниже.

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