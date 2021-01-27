Олег Осиновский инвестирует в обанкротившийся косметический бизнес десять миллионов евро

По словам Осиновского, до сих пор он вложил в фирму почти шесть миллионов евро. Запланированные на этот год инвестиции в размере десяти миллионов евро будут осуществляться за счет собственных средств и взятого в банке Luminor кредита, сообщил он латвийскому BNS.

Комментируя решение приобрести активы Dzintars, он сказал, что у бренда 170-летняя история и он увидел в этом настоящий вызов и большие возможности. «Деньги как мотивация для меня давно в прошлом, теперь я хочу сделать что-то такое, чем буду гордиться», - отметил Осиновский.

Бизнесмен добавил, что хочет создать такой бренд, который мог бы, например, конкурировать с L'Oréal. Также он желает экспортировать продукцию H.A. Brieger на международные рынки, в том числе в США и Китай.

Продукция H.A. Brieger первой поступит на рынок стран Балтии, продажи в Эстонии, Литве и Латвии начнутся уже в марте. «Сначала мы отправимся в страны, где бренд Dzintars хорошо известен», - пояснил Осиновский.

Владельцами компании являются Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, принадлежащий промышленному концерну Олега Осиновского Skinest Group (67 процентов), и Asko R, принадлежащая Анастасии Удаловой (33 процента).

В ноябре 2019 года суд признал Dzintars неплатежеспособным.