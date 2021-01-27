Кадай: вакцинировать всех медицинских работников нереально

В Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) вакцинировано 60% работников. Как правило, врачи ничего не имеют против прививки; чаще всего отказываются вакцинироваться медсестры и санитары.

По словам руководителя отдела инфекционного контроля PERH Майта Альтметса, колебания среди медсестер и санитаров ожидаемые, то же самое было и в случае вакцинации против гриппа: "Сто процентов мы, вероятно, не вакцинируем. Долгосрочная цель – 90%, но тут потребуется персональный подход. Первые желающие свои дозы получили, теперь придется общаться напрямую. Человеческая природа интересна в том смысле, что никто не хочет быть в меньшинстве. Сейчас вакцинировано почти 60% работников, и это придает уверенность остальным".

Как отметил бывший глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, в случае вакцинации работники сферы здравоохранения подают пример обществу, но если медсестра или санитар отказываются вакцинироваться, их решение нужно уважать: "Я сторонник гипотезы, что вакцинацией заболевание такого рода не искоренишь. К сожалению, вакцинация не смогла искоренить в мире многие болезни, от которых вакцина, например, обеспечивает пожизненную защиту. Достижение любой ценой нулевой толерантности, когда вакцинированы все, маловероятно. И если такого все же добьются, это будет иметь негативные последствия".