Российский миллиардер будет сдавать в аренду свой остров за миллион евро в неделю

Курорт на частном греческом острове Скорпиос, принадлежащем семье российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, будут сдавать в аренду понедельно. Стоимость отдыха, как сообщил изданию Business Insider представитель миллиардера Сергей Черницын, превысит 1 000 000 евро в неделю.

Миллиардер планирует сдавать недвижимость в тот период, когда ею не пользуется он сам или его близкие, уточнил Черницын.

Строительство VIP-курорта находится на начальной стадии, вложить в проект планируется порядка €165 млн. На острове собираются построить люксовый отель, спа, несколько вилл, спорткомплекс и вертолетную площадку. Гавань модернизируют для приема больших яхт.

Греческое правительство одобрило проект реконструкции в конце 2020-го года, завершить работы планируется к 2024 году.

Остров в Ионическом море был приобретен российским миллиардером в 2013 году. Скорпиос часто называют островом Онассиса, поскольку с 1963 года им владела семья миллиардера Аристотеля Онассиса, здесь в 1968 году он женился на Жаклин Кеннеди.