Ср, 27.01.2021
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  • Российский миллиардер будет сдавать в аренду свой остров за миллион евро в неделю
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Российский миллиардер будет сдавать в аренду свой остров за миллион евро в неделю

Владелец футбольного клуба "Монако" и острова в Ионическом море Дмитрий Рыболовлев. ФОТО: VALERY HACHE/AFP

VIP-курорт на «острове Онассиса», который сейчас принадлежит семье российского миллиардера, собираются открыть в 2024 году. Туристов будут пускать туда только в отсутствие хозяев, передает РБК.

Курорт на частном греческом острове Скорпиос, принадлежащем семье российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, будут сдавать в аренду понедельно. Стоимость отдыха, как сообщил изданию Business Insider представитель миллиардера Сергей Черницын, превысит 1 000 000 евро в неделю.

Миллиардер планирует сдавать недвижимость в тот период, когда ею не пользуется он сам или его близкие, уточнил Черницын.

Строительство VIP-курорта находится на начальной стадии, вложить в проект планируется порядка €165 млн. На острове собираются построить люксовый отель, спа, несколько вилл, спорткомплекс и вертолетную площадку. Гавань модернизируют для приема больших яхт.

Греческое правительство одобрило проект реконструкции в конце 2020-го года, завершить работы планируется к 2024 году.

Остров в Ионическом море был приобретен российским миллиардером в 2013 году. Скорпиос часто называют островом Онассиса, поскольку с 1963 года им владела семья миллиардера Аристотеля Онассиса, здесь в 1968 году он женился на Жаклин Кеннеди.

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