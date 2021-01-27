Фото ⟩ Население Муху терроризируют шакалы

По словам животновода, в настоящее время на Муху обитают десятки шакалов. В отличие от ситуации с волками, хозяин стада не получает компенсации от государства за скот, загрызенный шакалами.

Проблемы с овечьим стадом Эркки Ноора на пастбище Когува начались в июле прошлого года. Пастбище площадью около восьмидесяти гектаров окружено забором из проволочной сетки, а через сад пробегает электропастух.

Когда летом начались нападения на овец, Ноор установил в этом районе шесть камер. Две недели спустя камера запечатлела большого самца шакала, который пробрался на пастбище вплавь, со стороны моря.

Чтобы не пустить хищника, хозяин овец заблокировал морскую сторону пастбища электрической проволокой. Нападения прекратились на две недели. Как только проволока погрузилась в воду из-за подъема уровня воды, шакал оказался на площадке и загрыз очередную жертву.

ФОТО: Erkki Noore rajakaamera ülesvõtted.

ФОТО: Erkki Noore rajakaamera ülesvõtted.

ФОТО: Erkki Noore rajakaamera ülesvõtted.

ФОТО: Erkki Noore rajakaamera ülesvõtted.

Умение шакала выбрать подходящий момент для нападения впечатляет. Например, он появился на пастбище в самое темное время суток, когда луна была за облаком. Ноор объявил награду в размере 300 евро за шакала, но хитрый самец еще не пойман.

Чтобы предотвратить дальнейшие потери стада, в конце августа Ноор вывел овец с пастбища.

Однако нескольких шакалов на Муху в прошлом году все же удалось застрелить. Мужчина из соседней деревни застрелил двух молодых шакалов, а сам Ноор - взрослую самку. Произошло это в октябре.

По словам молодого человека, впервые он столкнулся с шакалом на Муху шесть лет назад, когда увидел экзотическое животное в оптический прицел охотничьего ружья на поле Игакюла. Тогда охотиться на шакалов было еще нельзя.

Летом 2017 года ведущий специалист агентства по охране окружающей среды Пеэп Мянниль предсказал в прессе, что Сааремаа в будущем может стать одним из излюбленных мест у шакалов в Эстонии.

В то время ученый предположил, что в ближайшие годы количество шакалов здесь может значительно возрасти. Шакал любит прибрежные районы с тростником, можжевельником и овцеводством.