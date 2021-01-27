В Японии прогнозируют массовое появление сверхдешевых электромобилей

Как пишет Nikkei , появление таких автомобилей Нагамори связал с ростом спроса в развивающихся странах. Он напомнил, что китайская компания Wuling летом этого года выпустила электромобиль стоимостью 4,3 тыс. долларов, который уже стал самым продаваемым электрокаром в Китае.

По мнению Нагамори, похожие электромобили скоро появятся в Индии и ЮАР, а результатом их появления станет рост продаж на мировом авторынке до 300 млн автомобилей в год по сравнению с нынешним объемом рынка в 80-90 млн автомобилей в год.

До недавнего времени главным бизнесом Nidec был выпуск электромоторов для жестких дисков, но затем компания начала выпуск электромоторов для автомобилей. Компания ставит перед собой цель занять доминирующее положение на этом рынке за счет выпуска более дешевых электромоторов по сравнению с конкурентами.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков из банка UBS, уже в к 2024 году производство электрокаров будет стоить столько же, сколько производство машин с ДВС. При этом уже к 2022 году затраты на производство электромобиля будут всего на 1,9 тыс. долларов выше затрат на выпуск машины с ДВС. К такому выводу в UBS пришли на основании анализа характеристик и стоимости аккумуляторов семи крупнейших производителей. Неизбежное снижение стоимости электромобилей сделает их покупку более выгодной за счет экономии на бензине и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что к 2025 году доля электрокаров на мировом рынке вырастет до 17%, а к 2030 году 40% продаж будет приходиться на электромобили. Таким образом, многие из тех, кто присматривает сейчас машину с ДВС на ближайшие 3-5 лет, купят такой автомобиль в последний раз перед переходом на электрокары.