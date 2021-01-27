Кая Каллас: принуждение к политической коррупции является проблемой

Вопрос на тему политической коррупции премьер-министру задал социал-демократ Индрек Саар, который хотел знать, что именно планируется предпринять в этой связи.

Каллас согласилась, что существует давление в пользу политической коррупции и что одним из вариантов борьбы с проблемой было бы полностью финансировать партии из госбюджета. «Но сейчас наше государство это не выдержало бы. Есть риск, что в таком случае появятся явления вроде творожных сырков K-kohuke», - отметила она.

«Одна из конкретных идей связана с ERJK — у них были бы возможности наряду с доходами партий контролировать также их затраты», - отметила Каллас.

По словам Каллас, проблема в том, что сейчас ERJK не может контролировать затраты, поскольку не имеет необходимых рычагов. «Следует повысить аналитические способности ERJK», - сказала она.

Социал-демократ Евгений Осиновский спросил, может ли усиление ERJK быть включено в план ста дней правительства.

По словам Каллас, это крайне важная тема, увеличение компетенции ERJK планируется и это один из первых вопросов, которыми займется правительство.

«В борьбе с коррупцией мы можем двигаться небольшими шагами. Следует также подключить декларации экономических интересов советников министров. В этом могли бы быть в одинаковой степени заинтересованы и коалиция, и оппозиция», - сказала она.