Не все конкуренты ввязались в начатую сетью Prisma ценовую войну

Региональный менеджер Prisma Eesti Теэму Килпия, объяснил снижение цен ухудшением экономической ситуации, обусловленным коронавирусом.

Ценовую войну, инициированную сетью Prisma, поддержала компания Maxima, чей эстонский гендиректор Эдвинас Волкас также обосновал снижение цен тем, что экономическое положение многих эстонских семей ухудшилось из-за коронавируса.

Менеджер по закупкам и продажам продуктов сети Grossi Эва Хейнсаар подтвердила, что их продуктовые магазины также вовлечены в ценовую войну. «Мы отслеживаем цены на розничном рынке и постоянно предлагаем самые низкие цены на товары основной корзины. Мы следовали этому принципу и раньше, и будем соблюдать его в дальнейшем», - подтвердила она.

По словам директора по закупкам Selver Катрин Рийсалу, Selver предлагает своим клиентам достаточный выбор продуктов в рамках кампаний по очень хорошим ценам, поэтому у них нет причин снижать свои цены. «Мы определенно ни с кем не воюем», - сказала Рийсалу. Она обосновала такое решение желанием платить производителям справедливую цену за их товары. «В противном случае пострадали бы поставщики и производители сырья», - объяснила она.

Избегает ценовой войны и сеть Rimi. «Определенно хотелось бы избежать ценовой войны, которая возникает при продаже важного продукта ниже себестоимости. Насколько болезненный удар местные производители терпят в результате, нам известно из недавней истории", - сказала менеджер по закупкам Rimi Марис Раннус. По ее словам, большое снижение обычных цен в Эстонии уже распространено, и в будущем оно никуда не денется.

По словам Раннус, на ситуацию также повлияет скорый приход нового конкурента - Lidl. «Вот почему уже сегодня приходится видеть, как усердно все стараются, чтобы стать самым дешевым продуктовым магазином», - добавила она.

Комментарий сети Coop журналистам Postimees получить не удалось.