Ср, 27.01.2021
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Март Хельме
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Пресс-конференция ⟩ Танель Кийк: новых масштабных ограничений вводить не будем

Танель Кийк. ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп, которые рассказали о распространении коронавируса в стране.

Мари-Анне Хярма познакомила с эпидемиологической обстановкой, которая стабилизировалась на высоких показателях. Танель Кийк сказал, что сейчас новое правительство знакомится с ситуацией и цифрами и завтра примет новые решения по ограничениям. Он пообещал, что будут пересматриваться действующие ограничения, но не нужно ждать новых серьезных.

Кюлли Фридеманн заверила, что вакцинация более-менее идет по плану. Проведен первый пилотный проект у семейных врачей. Он показал, что людям нужно больше времени для принятие решения, но ситуация хорошая. 

А Райнар Аамисепп сказал, что тестирование идет хорошо, используются хорошо зарекомендовавшие себя PCR-тесты, а теперь начнут проводить исследования на наличие антител.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробности смотрите и читайте ниже.

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