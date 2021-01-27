Пресс-конференция ⟩ Танель Кийк: новых масштабных ограничений вводить не будем

Мари-Анне Хярма познакомила с эпидемиологической обстановкой, которая стабилизировалась на высоких показателях. Танель Кийк сказал, что сейчас новое правительство знакомится с ситуацией и цифрами и завтра примет новые решения по ограничениям. Он пообещал, что будут пересматриваться действующие ограничения, но не нужно ждать новых серьезных.

Кюлли Фридеманн заверила, что вакцинация более-менее идет по плану. Проведен первый пилотный проект у семейных врачей. Он показал, что людям нужно больше времени для принятие решения, но ситуация хорошая.

А Райнар Аамисепп сказал, что тестирование идет хорошо, используются хорошо зарекомендовавшие себя PCR-тесты, а теперь начнут проводить исследования на наличие антител.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробности смотрите и читайте ниже.