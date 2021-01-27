Стоимость услуг маклеров по недвижимости могло бы регулировать государство

«Желание людей видеть большее участие государства в организации маклерских услуг показывает, что в случае сделок с дорогой недвижимостью человек хочет быть более защищенным, что может обеспечить ему государственное регулирование, - прокомментировала руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппель-Кокеров. - В то же время радует, что те, кто уже пользовался услугами маклеров, высоко их оценили: большинство респондентов отметили опыт использования услуг маклеров как положительный, а их профессионализм - высоким».
Опрос также показал, что больше всего к помощи маклеров прибегают при купле-продаже недвижимости – 76% респондентов. При сдаче квартир внаем рассчитывают в большей степени на свои силы.
Большинство респондентов также заключали с маклером представительский договор, чтобы иметь перечень обязанностей маклера и пользоваться более персонифицированными маклерскими услугами, а также профессиональным делопроизводством. Также важным считается удобство и экономия времени при демонстрации объекта потенциальным покупателям. Также респонденты рассчитывают, что хороший маклер может привлечь большее количество клиентов, чем сам владелец недвижимости.
Подчеркивается профессионализм лицензированных маклеров: они могут проконсультировать как продавца, так и покупателя, разбираются в тонкостях своего дела, знают не только продающийся объект, но и другие проекты и разработки в том же районе, дружелюбны и держат свое слово.
59% респондентов считают, что вознаграждением маклера должна быть фиксированная и согласованная с клиентом сумма, а не процент от продажной цены недвижимости.
55% опрошенных не знали, куда обращаться в случае претензий к качеству маклерских услуг.
По мнению респондентов, решающим при выборе маклера были рекомендация друга или знакомого, а лишь затем квалификация маклера и цена услуги. Репутация бюро недвижимости считалась малозначащим фактором. Поиск маклера обычно начинается либо с учетом предыдущего опыта, либо с поиска в Google.
Впервые опрос был проведен впервые в декабре прошлого года, в нем приняли участие 324 человека.
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