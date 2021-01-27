Ср, 27.01.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • "Левадию" усилил перспективный сербский центральный защитник
1 мин для прочтения

"Левадию" усилил перспективный сербский центральный защитник

Футбольный мяч. ФОТО: Lilli Tölp/

Таллиннская "Левадия" заключила трехлетний контракт с сербским центральным защитником Лукой Луковичем (19), пишет Rus.ERR.

По сообщению официального сайта футбольного клуба, Лукович подписал с "Левадией" своей первый профессиональный контракт в карьере.

"Я хочу проявить себя здесь, помочь команде и через несколько лет сделать следующий шаг в своей карьере", - сказал Лукович, великолепным примером для которого является один из самых известных центральных защитников Сербии Неманья Видич.

"Наша цель ясна - выиграть чемпионский титул. Мне нравится, что наша команда показывает красивый футбол, играя в короткий пас, а не сбивается на длинные передачи. Мы также очень хорошо прессингуем после потери мяча", - охарактеризовал Лука Лукович стиль игры "Левадии".

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back