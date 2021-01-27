"Левадию" усилил перспективный сербский центральный защитник

По сообщению официального сайта футбольного клуба, Лукович подписал с "Левадией" своей первый профессиональный контракт в карьере.

"Я хочу проявить себя здесь, помочь команде и через несколько лет сделать следующий шаг в своей карьере", - сказал Лукович, великолепным примером для которого является один из самых известных центральных защитников Сербии Неманья Видич.

"Наша цель ясна - выиграть чемпионский титул. Мне нравится, что наша команда показывает красивый футбол, играя в короткий пас, а не сбивается на длинные передачи. Мы также очень хорошо прессингуем после потери мяча", - охарактеризовал Лука Лукович стиль игры "Левадии".