Ср, 27.01.2021
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Юрген Лиги
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Угнанный автомобиль нашли на пляже

Автомобиль нашли у смотровой башни на улице Хирве. ФОТО: Janek Põldots

Вчера в пярнуском районе Май был угнан пикап, который позже был обнаружен на пляже, но угонщик забрал из машины ценные вещи.

Во вторник, 26 января, рано утром в полицию поступило сообщение, что с парковки у многоквартирного дома на улице Май был угнан автомобиль Toyota Hilux, пишет Pärnu Postimees.

Позже машину нашли на пляже Раэкюла на улице Хирве у городской смотровой башни. По первоначальным данным, из автомобиля пропали вещи на общую сумму приблизительно в тысячу евро.

Обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.

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