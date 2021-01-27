Угнанный автомобиль нашли на пляже
Вчера в пярнуском районе Май был угнан пикап, который позже был обнаружен на пляже, но угонщик забрал из машины ценные вещи.
Вчера в пярнуском районе Май был угнан пикап, который позже был обнаружен на пляже, но угонщик забрал из машины ценные вещи.
Во вторник, 26 января, рано утром в полицию поступило сообщение, что с парковки у многоквартирного дома на улице Май был угнан автомобиль Toyota Hilux, пишет Pärnu Postimees.
Позже машину нашли на пляже Раэкюла на улице Хирве у городской смотровой башни. По первоначальным данным, из автомобиля пропали вещи на общую сумму приблизительно в тысячу евро.
Обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.