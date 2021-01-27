Фото ⟩ При пожаре в жилом доме пострадал человек
Сегодня, 27 января, около 11:00 спасатели получили сообщение, что в жилом доме в деревне Унипиха (волость Ныо) произошел пожар.
Сегодня, 27 января, около 11:00 спасатели получили сообщение, что в жилом доме в деревне Унипиха (волость Ныо) произошел пожар.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем был охвачен навес перед входной дверью, а очаги пламени распространялись на чердак. К тому моменту из дома вынесли человека с ожогами, которому медики оказали первую помощь, пишет Tartu Postimees.
Распространение огня удалось ограничить к полудню.
Поскольку к приезду спасателей прихожая была полностью уничтожена огнем, можно заключить, что именно оттуда начался пожар. После работ по тушению выяснилось, что в прихожей стояло ведро с пеплом.