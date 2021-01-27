Ср, 27.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
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  • При пожаре в жилом доме пострадал человек
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Фото ⟩ При пожаре в жилом доме пострадал человек

Сегодня, 27 января, около 11:00 спасатели получили сообщение, что в жилом доме в деревне Унипиха (волость Ныо) произошел пожар.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем был охвачен навес перед входной дверью, а очаги пламени распространялись на чердак. К тому моменту из дома вынесли человека с ожогами, которому медики оказали первую помощь, пишет Tartu Postimees.

Распространение огня удалось ограничить к полудню.

Поскольку к приезду спасателей прихожая была полностью уничтожена огнем, можно заключить, что именно оттуда начался пожар. После работ по тушению выяснилось, что в прихожей стояло ведро с пеплом.

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