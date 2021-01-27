В странах Балтии наблюдается скачок суточного числа заболевших коронавирусом

Накануне было выявлено 1736 случаев, 357 из которых - в Эстонии, 686 - в Литве, 693 - в Латвии. В понедельник было зафиксировано 1023 случая.

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 636 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было зарегистрировано 41 966 случаев, сообщил в среду Департамент здоровья. Скончались за сутки шесть человек. Всего после начала эпидемии умерли 398 человека. Всего вакцинировано 29 524 человек, у 4732 вакцинация полностью завершена, двумя дозами.

В Литве за сутки коронавирус подтвержден у 1278 человек, в целом по страны было выявлено 179 212 случаев заболевания, сообщил в среду департамент статистики.

От этого заболевания за сутки скончались 24 человека, всего - 2716 человек, выздоровели 1533 человека.

Всего вакцинированы 60 352 человек, полностью вакцинированы 9666 человек.

В Латвии выявлено 1103 новых случая COVID-19, всего было зарегистрировано - 63 027 случаев по стране, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики.