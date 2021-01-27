«Полицейские в шоке». В Архангельской области подавили протесты снеговиков

Своеобразный пикет начался 26 января в селе Зачатье в 180 километрах от Архангельска и продолжался меньше суток. Калинина слепила четыре снежные фигуры, которым дала плакаты «Вова, между нами все кончено», «Долой царя», «Мир хижинам! Войну дворцам!» и «Это наша страна!».

О последующих действиях полицейских активистка рассказала корреспонденту Би-би-си Илье Барабанову.

Би-би-си: Как вам пришла идея устроить пикет снеговиков?

Елена Калинина: В основном акции протеста проходят в больших городах, а в селах и деревнях не принято так собираться, поэтому я решила, что как-то тоже надо заявить свою позицию.

Би-би-си: Вы просто на своем участке их слепили?

Е.К.: Рядом с участком, вдоль дороги на обочине, по которой ездит много машин.

Би-би-си: И сколько снеговики простояли?

Е.К.: Они сделаны вчера в обед и стоят до сих пор. Их никто не убирал. А то я вижу, некоторые СМИ пишут, что их разрушили. У нас в деревне полицейские все-таки не такие вандалы. У нас в принципе адекватные полицейские. Но сверху им было сказано, чтобы плакаты сняли.

Би-би-си: На вас в итоге составили какой-то протокол?

Е.К.: Сложно какую-то статью тут квалифицировать. Поэтому я отказалась [давать показания], сослалась на 51-ю статью и протокола у нас в итоге не состоялось.

Би-би-си: Но в отделение вас увезли?

Е.К.: Да, мы проехали в отделение. Продержали недолго, минут 30.

Би-би-си: Как сами полицейские отнеслись к акции со снеговиками?

Е.К.: Ну, конечно, они в шоке. Они же обычные люди. Наши, местные, деревенские. И они в шоке от того, что государство реагирует, вышестоящее руководство на такие "протесты". Их позиция: они этого не понимают, зачем это. И, наверное, все разумные люди таким образом бы отнеслись.

Из-за этой реакции полиции о снеговиках знают все, а могли бы просто постоять тихонечко. Узнали бы только наши деревенские и читатели моей страницы.

Би-би-си: Им из Архангельска позвонили?

Е.К.: Да, это не жалобы местных, и не они сами увидели и пресекли. Это отслеживание страниц. Страницы активистов последние годы все время отслеживают. Это реакция на запись в «ВКонтакте».

Би-би-си: Кто-то в архангельском главке позвонил в местное отделение?

Е.К.: Да.

Би-би-си: А наблюдают за вами из-за вашей деятельности экоактивиста?

Е.К.: Да, с Шиесских протестов. Я занималась этими протестами, и хотя сейчас все тихо, спокойно и понятно, но в активную фазу занималась.

Би-би-си: Часто полиция проявляет к вам интерес и внимание?