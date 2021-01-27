Картина дня: реформа трудоспособности, Финляндия ввела ограничения на передвижение и новые решения властей

Интервью Postimees 〉 Тихановская: белорусы ни в коем случае не торгуют своей независимостью

С 21 по 23 января в Эстонии побывала ставшая политическим лидером белорусов Светлана Тихановская. Она встречалась с президентом, премьер-министром, депутатами парламента, а также по приглашению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу участвовала во внеочередном виртуальном заседании Совета безопасности ООН. Читать далее...

Куда деваются пенсионеры, или Реформа трудоспособности

В 2015-2017 годы число пенсионеров в Эстонии достигло потолка, в пиковый момент добравшись до отметки почти в 420 000. А теперь, к 1 января 2021 года количество пенсионеров усохло до 330 000. Куда пропали пенсионеры? К счастью, причиной исчезновения все же не является масштабное распространение коронавируса. Виновата реформа трудоспособности. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 636 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6010 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 636, то есть 10,6% от общего количества. Читать далее...

Финляндия с 27 января ввела ограничения на въезд, Каллас надеется на решение проблемы

огласно принятому правительством Финляндии решению, до 25 февраля в страну смогут въезжать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества: речь идет, в частности, о тех, кто трудится в сфере логистики и здравоохранения, а также о спасателях, дипломатах и журналистах. Читать далее...

Введенные Финляндией ограничения ставят эстонских работников перед сложным выбором

С сегодняшнего дня по инициативе правительства Финляндии начинают действовать значительно более строгие ограничения на передвижение между Эстонией и Финляндией. Только эстонцы, работающие на «необходимых» для Финляндии должностях, смогут совершать рабочие поездки. Ограничение касается в основном строительного сектора. Читать далее...

Михаил Кылварт: больше всего кризис ударил по русскоязычным жителям Таллинна и району Пыхья-Таллинн

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской горуправы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, а также советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Министр социальных дел, Департамент здоровья и SYNLAB рассказали о ситуации с коронавирусом в стране

В 14.30 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп, которые рассказали о распространении коронавируса в стране. Читать далее...

Не все конкуренты ввязались в начатую сетью Prisma ценовую войну

На прошлой неделе сеть Prisma объявила о снижении цен более чем на 300 продуктов питания. Речь идет не о кампании, а о постоянной ценовая конъюнктуре, цель которой - обеспечить самую дешевую продовольственную корзину на рынке. Однако не все торговые сети ввязались в эту ценовую войну. Читать далее...

Пожилые врачи в Нарве могут не справиться с вакцинацией пожилых горожан