Картина дня: реформа трудоспособности, Финляндия ввела ограничения на передвижение и новые решения властей
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 января.
С 21 по 23 января в Эстонии побывала ставшая политическим лидером белорусов Светлана Тихановская. Она встречалась с президентом, премьер-министром, депутатами парламента, а также по приглашению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу участвовала во внеочередном виртуальном заседании Совета безопасности ООН. Читать далее...
В 2015-2017 годы число пенсионеров в Эстонии достигло потолка, в пиковый момент добравшись до отметки почти в 420 000. А теперь, к 1 января 2021 года количество пенсионеров усохло до 330 000. Куда пропали пенсионеры? К счастью, причиной исчезновения все же не является масштабное распространение коронавируса. Виновата реформа трудоспособности. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6010 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 636, то есть 10,6% от общего количества. Читать далее...
огласно принятому правительством Финляндии решению, до 25 февраля в страну смогут въезжать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества: речь идет, в частности, о тех, кто трудится в сфере логистики и здравоохранения, а также о спасателях, дипломатах и журналистах. Читать далее...
С сегодняшнего дня по инициативе правительства Финляндии начинают действовать значительно более строгие ограничения на передвижение между Эстонией и Финляндией. Только эстонцы, работающие на «необходимых» для Финляндии должностях, смогут совершать рабочие поездки. Ограничение касается в основном строительного сектора. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской горуправы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, а также советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...
В 14.30 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп, которые рассказали о распространении коронавируса в стране. Читать далее...
На прошлой неделе сеть Prisma объявила о снижении цен более чем на 300 продуктов питания. Речь идет не о кампании, а о постоянной ценовая конъюнктуре, цель которой - обеспечить самую дешевую продовольственную корзину на рынке. Однако не все торговые сети ввязались в эту ценовую войну. Читать далее...
В Эстонии принят план вакцинации от коронавируса. Согласно ему, после того, как прививки получат согласные на это медики, работники и жители домов попечения, начнется массовая вакцинация пожилых людей и пациентов с некоторыми диагнозами. Делать им прививки будут в кабинетах семейных врачей, но многие нарвские врачи говорят, что не выдержат такой нагрузки, поскольку сами уже далеко не молоды. Читать далее...
"Конец прошлой недели, помимо света, забрезжившего в конце тоннеля коалиционных переговоров, ознаменовался для Эстонии массовой подачей исков (уже почти полсотни) в Таллиннский административный суд против коронавирусных ограничений правительства", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
В этом году бизнесмен Олег Осиновский планирует инвестировать в обанкротившееся латвийское косметическое и парфюмерное предприятие Dzintars (переименовано в H.A. Brieger), которое он приобрел в сентябре 2020 года, почти десять миллионов евро. Читать далее...
В среду совет Валгаской больницы решил отозвать руководителя больницы Маргуса Ульста, который предлагал товарищам по Ротари-клубу внеочередную вакцинацию от COVID-19. Читать далее...
В среду на своем первом инфочасе Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас признала, что принуждение к политической коррупции является проблемой и что ее можно было бы решить, предоставив большие полномочия комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK). Читать далее...
Исполнительный директор Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк говорит, что рад за своих конкурентов, спа-центры которых в настоящий момент открыты, но также признает, что, к сожалению, предназначенная отелям и предприятиям общепита государственная поддержка до них не доходит. Читать далее...
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