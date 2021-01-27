Ср, 27.01.2021
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Март Хельме
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  • «Нечего ввозить новые варианты COVID-19»: возможны более жесткие ограничения на въезд в Латвию
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«Нечего ввозить новые варианты COVID-19»: возможны более жесткие ограничения на въезд в Латвию

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В борьбе с пандемией правительство Латвии может принять более строгие ограничения на въезд в страну, сообщила парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Депутат Айнар Латковскис на заседании заявил, что нужно серьезно рассмотреть возможность запрета на полеты с целью развлечения, так как другие страны уже его ввели, передает RUS TVNET.

Депутат отметил, что не выступает за запрет на полеты, но считает, что полеты следует разрешать только для работы, обучения или в медицинских целях.

«Предъяви свой трудовой договор и лети. Поездки ради удовольствия нужно отложить, потому что нечего ввозить лишние заболевания или новые варианты COVID-19», - заявил Латковскис.

Силиня отметила, что правительство обсуждало более широкие ограничения на поездки и рассматривает возможность изменения правил въезда, например, разрешить въезд только для командировок. Однако в пока не принято никаких решений. Вопрос может быть рассмотрен на следующей неделе.

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