«Нечего ввозить новые варианты COVID-19»: возможны более жесткие ограничения на въезд в Латвию

Депутат Айнар Латковскис на заседании заявил, что нужно серьезно рассмотреть возможность запрета на полеты с целью развлечения, так как другие страны уже его ввели, передает RUS TVNET.

Депутат отметил, что не выступает за запрет на полеты, но считает, что полеты следует разрешать только для работы, обучения или в медицинских целях.

«Предъяви свой трудовой договор и лети. Поездки ради удовольствия нужно отложить, потому что нечего ввозить лишние заболевания или новые варианты COVID-19», - заявил Латковскис. 1