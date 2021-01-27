К 2023 году на юге Эстонии может появиться новый грандиозный спа-центр

Ожидается, что детальная планировка будет утверждена к осени этого года, а следующий год уйдет на проектирование и проведение строительных тендеров.

Как сказал предприниматель Урмас Йохансон, возглавляющий этот крупный проект, в лучшем случае, если все обстоятельства сложатся идеально, сваи будут вбиты в землю в конце следующего года.

Однако, по словам Йохансона, все же вероятнее, что строительные работы смогут начаться в начале 2023 года. «В самом лучшем случае центр досуга может быть готов к осеннему сезону 2023 года», - предположил он.

В центре досуга, который расположится на ныне заросшем кустами участке на улице Луха рядом с магазином Maksimarket, найдется место для для спа с водными процедурами, саунами и аттракционами, плавательным и детским бассейнами. Также должны быть хоккейная площадка и каток, теннисный зал, корты для сквоша, тренажерный зал, медицинский центр, гостиница и кинотеатр.

Изначально строительству мешало то, что участок располагался в активной зоне торфяных запасов. Однако теперь удалось избежать трудоемких исследований.

Йохансон надеется, что планировка будет обнародована до летних каникул, чтобы ее можно было утвердить осенью.

По словам Йохансона, на проектировочные тендеры и само проектирование уйдет от пяти до шести месяцев.

По словам Йохансона, жители Выру ждали спа-центра 20 лет. "Я верю, что это будет великолепный центр. Однако никогда заранее не знаешь, будет ли кто-нибудь возражать против проекта во время его обнародования и тем самым затягивать дело. Я очень надеюсь, что этого не произойдет".