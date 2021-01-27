Суд оставил без изменений приговор подросткам, которые в Ыйсмяэ до смерти забили бездомного

Окружной суд не удовлетворил жалобы прокурора и защиты. Защитники добивались пересмотра степени вины подростков и замены тюремных сроков более мягким наказанием.

Окружной суд оставил без изменений приговоры, вынесенные Харьюским уездным судом в декабре прошлого года: 17-летнего Раннеля суд приговорил к семи годам и двум месяцам тюрьмы, а 16-летнего Карла к семи годам и четырем месяцам.

Суд решил, что тюремные сроки для подростков неизбежны и нет возможности позволить им полностью или частично не отбыть наказание.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила подростков в том, что 20 августа позапрошлого года они до смерти избили в Ыйсмяэ бездомного мужчину средних лет. Кроме того, они обвинялись в применении насилия в начале мая того же года в Ыйсмяэ, а один из них — в применении насилия в центре города в начале августа того же года.

Полиция задержала подростков по подозрению в тяжком преступлении 23 августа 2019 года, по просьбе прокуратуры суд на следующий день санкционировал их арест.