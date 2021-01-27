Танель Кийк: скандал с вакцинацией в Валгаской больнице - не единственный случай

«Если честно, были и другие случаи, когда вопросы возникали в отношении круга вакцинированных», - ответил Кийк на инфочасе Рийгикогу на вопрос Рене Кокка (EKRE), является ли случай Валгаской больницы единичным случаем.

«Можно сказать, что из значительных случаев это действительно был самый заметный, когда довольно необоснованно круг вакцинированных был расширен, а затем это пытались оправдать, по-моему мнению, непонятными заявлениями, которые не улучшили ситуацию, а скорее ухудшили», - заявил Кийк перед Рийгикогу.

Глава Валгаской больницы Маргус Ульст, которого сегодня отозвал с поста совет больницы, объяснил свои действия тем, что, поскольку очередь на вакцинацию в больнице была относительно короткой и было много отказников, то, по его словам, существовал риск, что некоторые вакцины будут не израсходованы. Поэтому он предложил вакцинироваться товарищам по клубу. Речь шла о десяти дозах, которые он предложил самым пожилым членам клуба. Руководство клуба отказалось от данного предложения.

Сегодняшнее решение Валгаской больницы отправить Ульста в отставку министр Кийк считает единственно правильным.

По словам Кийка, были и другие случаи, когда приходилось вмешиваться. Помимо Валгаской больницы, недавно был случай, когда из шести членов совета Раквереской больницы четверо также получили вакцину.

«Но в целом медучреждения сами спрашивают у нас, что делать, если возникает ситуация, когда какой-нибудь человек не приходит за вакциной, - сказал Кийк. - В этом случае следует предложить привиться следующему работнику здравоохранения в этом учреждении, чтобы расширить круг».