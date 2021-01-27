Назван преемник iPhone SE

Устройство будет являться преемником представленного весной 2020 года iPhone SE. Модель, которая получит название iPhone SE Plus, выйдет с 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом под фронтальную камеру и сенсор Face ID. Кроме биометрического сенсора аппарат получит дактилоскопический — он будет расположен в боковой кнопке, передает «Лента.ру».

Раскрытый девайс будет иметь одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, актуальный чип Apple A14 Bionic, поддержку работы в сетях 5G. Смартфон выйдет в трех цветовых вариантах — черный, красный и белый. Также iPhone SE Plus получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP67.

Инсайдеры рассказали, что стоимость аппарата составит 499 долларов, он будет относиться к категории бюджетных смартфонов. Для сравнения, представленный 15 апреля iPhone SE был оценен в 399 долларов. По прогнозам аналитиков, благодаря наличию актуального во время пандемии сенсора Touch ID, поддержке 5G и невысокой стоимости новая модель станет популярной на рынке. Релиз устройства ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее журналисты обнаружили в сети новый патент Apple, согласно которому компания придумала, как решить проблему неактуального при ношении маски Face ID. В документе сообщается, что, кроме сканирования лица пользователя, новый сенсор будет также выстраивать его тепловую карту.