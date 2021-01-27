В Хааберсти наградили двор с самой красивой рождественской инсталляцией

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, целью конкурса было поблагодарить и наградить тех, кто, украшая свой двор, помогает сделать район еще красивее. «Титул самого сверкающего двора получил двор на улице Рыука и его хозяин Юрий Бурихин, двор которого сверкает к праздникам уже десятый год подряд. Прежде всего, световые украшения радуют детей и внуков хозяина. Но красота двора доставляет радость и всем окружающим, а также помогает сделать это темное время года немного светлее», - сказал старейшина и подчеркнул, что и Таллинн в этом сезоне украсил улицы к праздникам гораздо богаче обычного, чтобы порадовать людей в это сложное время.

«Украшения и световые инсталляции Юрий делает сам, каждую зиму меняется тематика украшения для двора и сада. Поэтому я рад, что мы можем со своей стороны наградить и поблагодарить человека с такими золотыми руками. Его подход может служить примером для многих других», - продолжил Ханимяги.

Двор-победитель конкурса. ФОТО: Управа Хааберсти.

По словам хозяина двора, его сверкающими инсталляциями любуются как местные жители, так и проезжающие мимо горожане. Если зимой света и красоты добавляют изготовленные его руками праздничные украшения, то весной и летом его двор украшен множеством цветов. Юрий делает это с удовольствием и с душой.

Двор-победитель конкурса. ФОТО: Управа Хааберсти.