Видео ⟩ В Москве пришли с обыском в квартиру Алексея Навального

Также обыск проводится в квартире жены политика. Следственные действия связаны с уголовным делом о нарушении санитарных норм.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь", - написал Жданов в Twitter.

По его словам, сейчас в квартире находится брат Навального Олег.

Обыск также проводится в квартире жены оппозиционера Юлии Навальной возле станции метро "Автозаводская", добавил Иван Жданов. По его словам, обыски проводит МВД "в рамках статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)". "Противовирусные обыски, получается", - приводит слова юриста "Подъем".

Силовики начали ломать дверь в квартиру Юлии, не дожидаясь приезда ее адвоката в течение 15 минут.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

В студии "Навальный LIVE" тоже идут обыски, сообщила юрист ФБК Любовь Соболь. Силовики также пришли в офис ФБК, добавил Иван Жданов.

Обыск проводится и у пресс-секретаря штаба политика Юлии Галяминой Николая Касьяна. Об этом он сообщил в Twitter. "По какому делу и в каком я статусе - пока точно не знаем", - добавил он.

"ОВД-Инфо" передает, что самого активиста дома нет, там находятся его родственники.

Об обыске у себя дома (по месту регистрации) также сообщил член Либертарианской партии Игорь Ефремов.

Еще один обыск проводится у отца координатора штаба Навального Олега Степанова. Сам активист сейчас отбывает административный арест продолжительностью пять суток.

Степанова допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), пишет "Медиазона".