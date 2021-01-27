Ср, 27.01.2021
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Майлис Репс
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Видео ⟩ В Москве пришли с обыском в квартиру Алексея Навального
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Квартира Навального после обыска в 2012 году. Фото иллюстративное. ФОТО: MIKHAIL VOSKRESENSKY/REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в дом N 175 по Люблинской улице в московском районе Марьино, где проживает арестованный оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, передает Newsru.

Также обыск проводится в квартире жены политика. Следственные действия связаны с уголовным делом о нарушении санитарных норм.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь", - написал Жданов в Twitter.

По его словам, сейчас в квартире находится брат Навального Олег.

Обыск также проводится в квартире жены оппозиционера Юлии Навальной возле станции метро "Автозаводская", добавил Иван Жданов. По его словам, обыски проводит МВД "в рамках статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)". "Противовирусные обыски, получается", - приводит слова юриста "Подъем".

Силовики начали ломать дверь в квартиру Юлии, не дожидаясь приезда ее адвоката в течение 15 минут.

В студии "Навальный LIVE" тоже идут обыски, сообщила юрист ФБК Любовь Соболь. Силовики также пришли в офис ФБК, добавил Иван Жданов.

Обыск проводится и у пресс-секретаря штаба политика Юлии Галяминой Николая Касьяна. Об этом он сообщил  в Twitter. "По какому делу и в каком я статусе - пока точно не знаем", - добавил он.

"ОВД-Инфо"  передает, что самого активиста дома нет, там находятся его родственники.

Об обыске у себя дома (по месту регистрации) также сообщил член Либертарианской партии Игорь Ефремов.

Еще один обыск проводится у отца координатора штаба Навального Олега Степанова. Сам активист сейчас отбывает административный арест продолжительностью пять суток.

Степанова допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), пишет "Медиазона".

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