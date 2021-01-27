Райнер Вакра уходит из политики и приступает к работе в Tallinna Soojus

На замещение вакантной должности члена правления был проведен публичный конкурс, в котором принял участие 81 кандидат. Отборочная комиссия пригласила на собеседование троих кандидатов, лучшим был признан Райнер Вакра.

«Совет предприятия ожидал от кандидата знаний в области модели функционирования теплового хозяйства и способность к его организации в Таллинне, - отметил член правления AS Tallinna Soojus Энн Тонка. – В ходе интервью нам стало понятно, что Райнер Вакра обладает требующимися на этом посту навыками и четким представлением о функционировании теплового хозяйства. Бросилось в глаза и ясное видение задач члена правления, организации хозяйственной деятельности и планирования инвестиций, а также его нацеленность на результат и сотрудничество».

«Это та сфера, которой я хочу управлять, - сказал будущий член правления AS Tallinna Soojus Райнер Вакра. – Моя цель – работать для того, чтобы жилая среда улучшалась. Я смогу применить опыт свой управления и знания в области окружающей среды».