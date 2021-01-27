Райнер Вакра уходит из политики и приступает к работе в Tallinna Soojus
Сегодня совет AS Tallinna Soojus назначил Райнера Вакра на пост члена правления предприятия. Он приступит к исполнению обязанностей 1 февраля.
Сегодня совет AS Tallinna Soojus назначил Райнера Вакра на пост члена правления предприятия. Он приступит к исполнению обязанностей 1 февраля.
На замещение вакантной должности члена правления был проведен публичный конкурс, в котором принял участие 81 кандидат. Отборочная комиссия пригласила на собеседование троих кандидатов, лучшим был признан Райнер Вакра.
«Совет предприятия ожидал от кандидата знаний в области модели функционирования теплового хозяйства и способность к его организации в Таллинне, - отметил член правления AS Tallinna Soojus Энн Тонка. – В ходе интервью нам стало понятно, что Райнер Вакра обладает требующимися на этом посту навыками и четким представлением о функционировании теплового хозяйства. Бросилось в глаза и ясное видение задач члена правления, организации хозяйственной деятельности и планирования инвестиций, а также его нацеленность на результат и сотрудничество».
«Это та сфера, которой я хочу управлять, - сказал будущий член правления AS Tallinna Soojus Райнер Вакра. – Моя цель – работать для того, чтобы жилая среда улучшалась. Я смогу применить опыт свой управления и знания в области окружающей среды».
Райнер Вакра обладает опытом работы в публичном секторе, из них восемь лет – в столичной городской системе и еще восемь – в Рийгикогу. Вакра на протяжении пяти лет руководил работой парламентской комиссии по окружающей среде, где получил богатые знания о направлениях развития теплоэнергетики на государственном уровне. Опыт работы Райнера Вакра подкрепляется высшим образованием в области экологического регулирования.