Особняк сына главы Росгвардии оказался самым дорогим из продающихся в России дворцов

Самым дешевым из них стал дом с башенками, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области. Этот особняк стоит всего 148 млн рублей, существенно меньше, чем другие дворцы из списка ЦИАН. Так, на 9-м месте идет трехэтажный коттедж на Рублевке стоимостью 520 млн рублей, а остальные лоты стоят от 524 млн до 1,65 млрд рублей.

На рейтинг обратили внимание журналисты издания «Проект», которые пришли к выводу, что возглавляющий список дворец в классическом стиле из розового мрамора площадью 3 тыс. квадратных метров принадлежит Роману Золотову - сыну главы Росгвардии Виктора Золотова.

Проверить это удалось благодаря указанному в объявлении местоположению участка с особняком. Площадь этого участка составляет 89 соток, он находится в Барвихе, в 7 километрах от МКАД.

После выхода фильма @navalny дворце Владимира Путина портал ЦИАН сделал подборку самых дорогих дворцов, которые можно купить на этом сайте. Первое место занял огромный дворец в подмосковной Барвихе — его площадь составляет 3 тыс. кв метров, участок — 89 соток. ⬇️ pic.twitter.com/15PTE3DN42

«Дом предназначен под чистовую отделку. Согласно планировке, на первом этаже будут расположены гостиная, столовая, кухня, зимний сад. На втором этаже cпроектировано пять спален с ванными и гардеробными», - говорится в описании лота стоимостью 1,65 млрд рублей. Также на участке есть отдельный дом для персонала и гараж на пять машин. Ранее этот дворец фигурировал в материале «Проекта», посвященном элитной недвижимости на Рублевке.

В сопроводительной справке издания говорилось, что Роман Золотов стал владельцем участка в Барвихе всего в 23 года. В то время Виктор Золотов возглавлял Службу безопасности президента, а его сын всего год как окончил Московскую государственную юридическую академию и проходил переподготовку в Академии ФСБ.

Судя по всему, позволить себе такое приобретение Роман Золотов не мог: сейчас он владеет долей в убыточном научно-производственном объединении «Квантовые технологии», а предыдущие бизнесы Золотова-младшего приносили прибыль в размере не более 7 млн рублей в год.