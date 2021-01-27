Присяжные переводчики бьют тревогу: нас стало слишком много

Руководитель палаты Дмитрий Шморгун признается, что ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность: «Мне больно видеть, как девальвируется наша профессия. Если шесть-семь лет назад статус присяжного переводчика имели около 30-40 человек, то сегодня их количество увеличилось до сотни, если не полутора. У нас имеется очень много вопросов по поводу качества проводящихся экзаменов, но нам даже не позволяют ознакомиться с экзаменационными работами, ссылаясь на защиту данных».

Присяжный переводчик Елизавета Таммерик рассказала, что в свое время стояла у истоков создания института присяжных переводчиков. По ее словам, направление было создано при Министерстве юстиции и главный упор при проведении экзаменов и проверке уровня знаний делался на знание законов. Тогда же был принят первый Закон о присяжных переводчиках, который ограничивал количество специалистов в целом и делил сферу ответственности по регионам страны.

Так появились высококлассные специалисты, которые владели не только языками, но и обширными знаниями, позволяющими составлять корректные и всесторонне грамотные переводы. Елизавета и сама много лет входила в состав экзаменационной комиссии. Она не скрывает, что была крайне строгим проверяющим и это нередко приводило к конфликтным ситуациям. Однако вся эта строгость преследовала одну единственную цель: присвоить статус, а вместе с ним - и право использования государственной символики только тем людям, которые отвечают установленным требованиям и могут нести ответственность за составленный ими перевод.

«Нужно понимать, что работа присяжного переводчика — это не просто перевод, это ответственность за возможные последствия. Были ситуации, когда ошибки закрадывались в межправительственные договоры, что в итоге могло привести к серьезным проблемам. Ошибка в договоре коммерческих структур ведет к большим судебным спорам, штрафам и банкротствам. Можно себе представить, к чему могут привести ошибки в эпикризе больного или технической документации тех или иных предприятий», - объяснила Таммерик.

Именно поэтому переводчика, претендовавшего на звание присяжного, долгое время очень основательно экзаменовали: «В свое время экзамен состоял из трех этапов. Сначала нужно было пройти тест и показать свое знание законов. В этой части экзамена можно было пользоваться только своими личными знаниями, прибегать к помощи интернета и справочников запрещалось. На втором этапе претендент переводил юридический текст, где проверялся и словарный запас, и знание терминологии на языках перевода. И третий этап подразумевал проверку знаний европейского законодательства», - объяснила Таммерик.

Со временем ситуация начала меняться. Сначала сократили сам экзамен, после чего снизили и общие требования: «Сама я ушла из экзаменационной комиссии по причине энергозатратности, не отвечавшей размерам вознаграждения, но мы составили целые методики приема экзамена, которые в итоге, как я понимаю, были потеряны».