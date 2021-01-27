Финны приняли извинения России за агрессию лыжника Александра Большунова

«Мы хотим наслаждаться захватывающими и честными лыжными соревнованиями и в будущем, без происшествий, наблюдаемых в воскресенье, которые не являются частью лыжного спорта», - цитирует заявление главы Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми пресс-служба организации.
Во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира Большунов отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника Йони Маки, а после окончания гонки намеренно врезался в обидчика, сбив его с ног.
Эстафетная команда, в которой бежал Александр, была дисквалифицирована и лишена бронзы, однако медали достались второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.
В понедельник Федерация лыжных гонок России выступила с заявлением, в котором от имени Большунова и президента организации Елены Вяльбе принесла извинения за инцидент.
Позднее Большунов пояснил, что после финиша намеревался поговорить с Мяки, но врезался в финна из-за поломки крепления лыж.
Пока не ясно, будет ли дан ход заявлению в полицию Финляндии на действия Большунова, которому вменяется нанесение увечий.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, соответствуют ли действия Большунова предъявленному обвинению. Затем будет принято решение о том, начинать ли предварительное расследование инцидента.
Сам Мяки заявил, что обращаться в полицию не собирается.