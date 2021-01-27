Ср, 27.01.2021
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Майлис Репс
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Финны приняли извинения России за агрессию лыжника Александра Большунова

Александр Большунов. ФОТО: MARKKU ULANDER/AFP

Финская лыжная ассоциация получила и приняла извинения от Федерации лыжных гонок России и ведущего лыжника страны Александра Большунова за его агрессивное поведение на этапе Кубка мира в Лахти. Финны надеются, что подобные инциденты больше не повторятся, передает NEWSru.

«Мы хотим наслаждаться захватывающими и честными лыжными соревнованиями и в будущем, без происшествий, наблюдаемых в воскресенье, которые не являются частью лыжного спорта», - цитирует заявление главы Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми пресс-служба организации.

Во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира Большунов отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника Йони Маки, а после окончания гонки намеренно врезался в обидчика, сбив его с ног.

Эстафетная команда, в которой бежал Александр, была дисквалифицирована и лишена бронзы, однако медали достались второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.

В понедельник Федерация лыжных гонок России выступила с заявлением, в котором от имени Большунова и президента организации Елены Вяльбе принесла извинения за инцидент.

Позднее Большунов пояснил, что после финиша намеревался поговорить с Мяки, но врезался в финна из-за поломки крепления лыж.

Пока не ясно, будет ли дан ход заявлению в полицию Финляндии на действия Большунова, которому вменяется нанесение увечий.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, соответствуют ли действия Большунова предъявленному обвинению. Затем будет принято решение о том, начинать ли предварительное расследование инцидента.

Сам Мяки заявил, что обращаться в полицию не собирается.

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